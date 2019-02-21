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Первые в рейтинге: качество питания в школах и больницах у нас лучшее в России

21.02.2019 11:36 0 748
Первые в рейтинге: качество питания в школах и больницах у нас лучшее в России

Калужская область признана лидером среди регионов России по качеству питания в образовательных и медицинских учреждениях

По итогам проведенного в конце 2018 года опроса о состоянии социального питания в субъектах РФ эксперты Общероссийского народного фронта выявили 10 регионов с худшими показателями и 9 — с лучшими. В среднем по стране треть респондентов негативно отзываются о качестве оказания услуги в больницах, школах и детских садах. В опросе приняли участие 48 тысяч человек.

—  Это первый столь масштабный опрос, который проходит на независимой площадке проекта ОНФ «За честные закупки». Конечно, методику надо совершенствовать, и мы внесем ряд существенных дополнений, например оценку доступности горячего питания. Но главное: большое количество респондентов — это явный сигнал о том, что проблема очень волнует общество, — рассказал президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов. Его комментарий приведен на официальном сайте ОНФ.

Методика ранжирования регионов строилась на средних показателях, полученных после ответа на три основных вопроса: о вкусовых качествах, достаточности питания и условиях, в которых оказывается услуга.

Самые негативные оценки респондентов зафиксированы в Оренбургской области — 52,3% отзывов, в Республике Дагестан — 52,3% и в Ульяновской области — 52%. Примечательно, что годом ранее по итогам проверки ОНФ во всех трех регионах были выявлены признаки антимонопольных соглашений. А в Республике Дагестан и Ульяновской области ФАС России уже подтвердила создание картелей.

Наименьшее недовольство качеством социального питания высказали респонденты в Калужской (8%) и Вологодской (9%) областях, а также в Чувашской Республике и Астраханской области (по 9,3%). Среди этих регионов картель ранее был выявлен только в Вологодской области силами местного комитета государственного заказа.

– Мы реализуем пилотный проект по централизации складских услуг и проверке качества продукции. Когда стали анализировать, что происходит в отрасли социального питания, выявили ряд закономерностей в торгах и обратились со своими подозрениями на антимонопольное соглашение в ФАС. Подозрения подтвердились, на участников картеля заведено антимонопольное дело. А по итогам первого года работы пилотного проекта, в результате пристального внимания к сфере удалось достичь снижения стоимости по отдельным позициям до 50 процентов, — отметил председатель комитета государственного заказа Вологодской области Александр Торопов.

Координатор проекта «За честные закупки» депутат Госдумы Антон Гетта сообщил, что, согласно данным, полученным в ходе опроса, в целом по России вырисовывается крайне негативная картина:

– Социального питания как системы в стране не существует. Среди федеральных органов власти ответственных за эту государственную услугу нет. И это несмотря на то, что объем средств на соцпитание —  примерно 500 миллиардов рублей, это больше, чем на закупки лекарств. Неудовлетворенность качеством очень высокая, а ответственность спущена на руководителей учреждений, у которых нет ни соответствующих навыков, ни финансирования, ни полноценных полномочий. Мы будем ежегодно проводить опрос не столько с целью оценить деятельность регионов, сколько с целью поднять эту тему на региональном и федеральном уровнях. На площадке Госдумы РФ мы обсудим законопроект о социальном питании, который подготовлен группой экспертов. Кроме того, мы направили доклад «Про питание» Федеральному Собранию и Правительству РФ с просьбой включиться в законотворческую работу по созданию закона и наведению порядка в этой системе, — заключил Антон Гетта.

У Калужской области — лучшие, согласно опросу ОНФ, показатели. Отсюда вовсе не следует, что проблем в сфере социального питания в нашем регионе нет. Они есть, и их много. Преимущество в том, что к их решению прилагаются усилия.

О том, кто и как это делает, — в материалах спецвыпуска «Комсомольской правды»–Калуга» «Приятного аппетита». Но сначала – данные рейтингов

Регионы с худшими показателями в сфере социального питания (указан процент негативных отзывов)

  1. Оренбургская область — 52,3
  2. Республика Дагестан — 52,3
  3. Ульяновская область — 52,0
  4. Тверская область — 49,7
  5. Ярославская область — 49,3
  6. Курская область — 47,0
  7. Республика Калмыкия — 44,7
  8. Республика Башкортостан — 44,6
  9. Республика Саха (Якутия) — 43,7
  10. Республика Карелия — 43,3

Регионы с лучшими показателями в сфере социального питания (указан процент негативных отзывов)

  1. Калужская область — 8,0
  2. Вологодская область — 9,0
  3. Республика Чувашия — 9,3
  4. Астраханская область — 9,3
  5. Краснодарский край — 10,0
  6. Республика Адыгея — 11,1
  7. Воронежская область — 11,4
  8. Севастополь — 13,0
  9. Тульская область — 14,0

Методика расчета: процент негативных отзывов рассчитывался как среднее арифметическое между негативными ответами на три вопроса: вкусовые качества блюд, достаточность количества питания, состояние столовой.

Когда питание – часть лечения больных

О том, как обеспечить клиентов качественным питанием, уложившись в жесткие ценовые рамки, рассказываем на примере калужской компании

«Полуфабрикат» — одно из ведущих предприятий социального питания в регионе. Компания кормит три крупнейших медицинских учреждения области — Калужскую областную клиническую больницу, Калужскую областную психиатрическую больницу и Калужскую областную клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Установка руководства — не гнаться за количеством контрактов, а делать ставку на качество. Тем более что речь не просто о еде, а о еде как одной из составляющих лечения больных. Следовать такой установке непросто. В российских лечебных учреждениях — 15 диет. Это несколько вариантов меню ежедневно. Но есть мощные стимулы — профессиональная мотивация и внешний контроль.

Сложный баланс

Контракты на обеспечение питанием больниц, школ, детсадов, домов престарелых «кормящие» предприятия получают по государственному конкурсу. Итоговое условие победы в нем — понижение цены. И получается, что одновременно необходимо и соблюсти жесткие требования специальных приказов Минздрава РФ — № 330 и № 395Н, и уложиться в невысокую стоимость дневного рациона, и добиться положительных отзывов пациентов.

Обычно на вопрос, как это удается, работники сферы отвечают сентиментальным «работаем с душой». Директор «Полуфабриката» Ирина ИГНАШОВА такой вариант ответа не отвергает, но при этом уточняет:

— Работать нужно, прежде всего, правильно — с выполнением всех нормативов и точным соблюдением технологии и рецептуры. С душой, конечно, но обязательно по стандарту.

Слишком короткие сроки

Обычные сроки контракта — один год. Запустить и сразу наладить рабочий процесс — дело реальное. Но для того, чтобы выйти на новый технологический уровень, года слишком мало.

— Один пример, — поясняет Ирина Валериевна. — При заключении нового контракта компания получает в аренду старые пищеблоки. Задача № 1 в этом случае — переоборудование. Это требует и вложений, и времени.

К слову, действующие контракты «Полуфабриката» с Областной больницей и БСМП увеличены до двух лет. Это  более или менее достаточный для основательной работы период. Но трехлетний срок был бы оптимальным. При этом и для учреждения, пользующегося услугами предприятий социального питания, никаких рисков: в контракте прописывается, что в случае невыполнения второй стороной своих обязательств оно в любой момент может его расторгнуть в одностороннем порядке.

Полезный контроль

Социальное питание — сфера повышенной ответственности, поэтому требует особого внимания надзирающих инстанций. Контроль предельно жесткий. Ведется он не только со стороны государства, но и со стороны администрации медучреждений. Руководство Областной больницы, например, проводит еженедельные опросы своих пациентов о качестве питания. Многие компании такого давления не выдерживают. На «Полуфабрикате» внешний контроль воспринимают не как тяжелое бремя, а как стимул.

— В итоге понимаешь, что это хорошо не только для пациентов больниц, которых мы кормим, но и для нас самих. Контроль выгоден нам. Он вырабатывает привычку к самоконтролю, благодаря которой каждый специалист повышает свой профессиональный уровень, а компания — свой статус.

Закупки

Принцип «Полуфабриката» прост: все, что только можно, закупать у местных производителей. Поэтому говядина, куры, яйца, молочная продукция используются калужские. Но, например, крупы или фрукты приходится приобретать у поставщиков из других регионов России.

Раньше приходилось закупать и хлеб. По условиям контракта он должен быть качественным, но в то же время доступным по цене. Соблюсти одновременно оба эти условия не всегда просто. Выходом стало решение руководства компании об открытии собственной пекарни. В результате качество хлеба выросло, себестоимость упала. И пациенты больниц довольны: кроме свежего хлеба на их столах появились и булочки, и печенье.

Здесь накормят от души

Компания «Город Кафе» выиграла конкурс и до конца учебного года будет кормить наших школьников.

Дети проводят в школе по 5–6 часов, а нагрузки сейчас огромные. В учебное время обязательно надо подкрепиться, ходить весь день голодным  — желудок портить. Кроме того, голодный школьник не сможет эффективно усвоить учебный материал —  все его мысли будут только о еде. Для растущего организма важны и правильный завтрак, и полноценный горячий обед. И если дома, бывает, уговариваешь свое чадо что-то съесть, то в школе аппетит просыпается, и дети несутся в столовую.

И вкусно, и полезно

С января 2019 года компания «Город Кафе» оказывает услуги по питанию в 47 калужских школах. Компания уже хорошо известна не только в нашем городе. Каждый день она кормит более 200 тысяч школьников по всей России. Вкусная, горячая, разнообразная еда, фрукты и овощи каждый день, соблюдение санитарных норм, современная столовая, даже не столовая, а Центр здорового питания  —  по такому принципу работает эта компания.

Мы решили подробнее узнать о компании и посетили одну из школ города.

С минуты на минуту дадут звонок, учеников уже ждут в столовой.

Охват горячим питанием детей в последнее время увеличился. Обед вкусный, ребята уплетают его на ура. А родители удивляются — в меню даже фрукты появились! 

– Что вкусненького сегодня приготовили? — интересуемся мы.

– Борщ из свежей капусты, рыбный шницель с рисом и, конечно, овощи…

«Объем порций хороший, — отмечаю про себя. — И выглядит все красиво и аппетитно».

Обеды у «Города Кафе» всегда свежие, вкусные, питательные — с пылу с жару. Меню разнообразное. Предложено много полезных овощных салатов, блюд из мяса, птицы и рыбы, вкусная и красивая выпечка. А супы — на любой вкус: борщ, рисовый, овощной, рыбный, рассольник, гороховый. Позаботились и о том, чтобы на столе всегда был йодированный ржаной хлеб. В нашей области проблема йододефицита очень распространена. А для школьников этот микроэлемент важен, так как его недостаток может привести к снижению функций мозга, общему переутомлению. На завтрак — и запеканка из творога со сгущенкой, и творожный пудинг, и всевозможные каши с маслом, и омлеты, есть и всеми любимые пицца и сосиски. Нет жареной и острой пищи, майонеза, искусственных красителей.

Меню специально разработано технологическим отделом компании «Город Кафе», соответствует всем требованиям СанПиНов и рекомендациям НИИ питания РАМН. Компания собрала такой коллектив, который действительно любит свою работу. Повара и зав. производством компании давно трудятся в сфере питания и знают, как вкусно, по-домашнему и сытно накормить детей. И не просто накормить, но и составить полезный рацион, сбалансированный по калориям, богатый витаминами и микроэлементами и соответствующий возрасту ребенка.

— Самое главное в нашей работе — качество, у нас строжайший многоуровневый контроль, — говорит директор компании «Город Кафе» Андрей Беляев. — Ну и, конечно, чтобы дети были довольны. Сейчас мы работаем по новому, улучшенному меню. С нового года увеличили выбор блюд по свободному меню, ввели подгарниры, увеличили выход порций. Наши повара и технологи регулярно проходят курсы повышения квалификации, на днях прошли плановое обучение. Это позволяет работать на более высоком современном уровне.   

Вместе с родителями и заведующими производством

«Город Кафе» максимально открыт, всегда идет навстречу пожеланиям родителей. В общих интересах — чтобы дети хорошо питались, были здоровыми и полными сил. Встречи с родительским комитетом уже стали хорошей традицией. Регулярно устраиваются и презентации-дегустации блюд. Родители могут сами оценить вкус, качество обеда, увидеть, из каких продуктов он состоит, а еще узнать об особенностях питания детей, подростков и взять рецептик понравившегося блюда — технологи охотно поделятся.

«Город кафе» тесно сотрудничает со школьными заведующими производством. И приятно, когда есть повод для поздравлений. В калужской школе № 1 работает замечательный человек — Надежда Андреевна Смирнова, ей 71 год, но она всегда на пищеблоке, каждый день кормит ребятишек, а в этой школе питаются 460 учеников! Признается, что ей нравится быть ближе к детям. Коллектив ее любит и ценит, а о ее безупречной работе говорят многочисленные грамоты и благодарственные письма. Очень сложно представить на должности заведующего производством кого-то другого, ведь здесь требуется не только высокий профессионализм, но и неравнодушие, умение все делать с большой материнской любовью.

Руководство филиала «Город Кафе» в Калуге с удовольствием поздравило Надежду Андреевну с этой датой, вручив красивый букет и благодарственное письмо за добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственное выполнение должностных обязанностей и преданность своему делу.

Компания «Город Кафе» считает приоритетом деятельности предприятия высокую социальную ответственность, что позволяет ей неизменно лидировать в условиях высоких запросов рынка.


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Тэги: общество школьное питание питание в больницах peклама
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