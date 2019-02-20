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10 новых «Скорых» получили калужские медики

20.02.2019 17:11 0 645
10 новых «Скорых» получили калужские медики

В среду, 20 февраля, на территории Калужской областной клинической больницы состоялась торжественная церемония передачи новых автомобилей «Скорой помощи» руководителям лечебно-профилактических учреждений региона.

Ключи от 10 машин ГАЗ и УАЗ, оснащенных необходимым оборудованием, получили главврачи Центральных районных больниц Кировского, Козельского, Дзержинского, Жуковского, Сухиничского, Людиновского и Юхновского районов области.

Напомним, это уже вторая в этом году церемония передачи машин. В январе для обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов Медынского, Ульяновского, Козельского, Барятинского и Мосальского районов были направлены пять передвижных фельдшерско-акушерских пунктов на базе автомобиля КамАЗ, а также 15 автомобилей «Скорой помощи» поступили в распоряжение Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Оснащение медицинских учреждений региона новым санитарным транспортом ведется в рамках реализации Указа Президента РФ  от 07.05.2018 г.  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Данная работа будет продолжена.


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Тэги: область
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