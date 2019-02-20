«История успеха»: каждый день нужно делать шаг вперед

От редакции. Представляем вашему вниманию наш новый проект «История успеха». Мы задумывали его в первую очередь для старшеклассников и всех тех, кто находится на пороге выбора профессии. Как найти работу, которая и достойный заработок приносила бы, и в то же время была бы интересной и полезной обществу? Об этом мы расспросили успешных, состоявшихся калужан, уже нашедших ответы на эти вопросы.

Должность директора Калужского областного драматического театра Александр Анатольевич занимает 19 лет, хотя кажется, что гораздо дольше.

Счастливый случай

До этого Кривовичев работал в театре заведующим художественно-постановочной частью, директором-распорядителем. А начинал свой профессиональный путь — сейчас в это почти невозможно поверить — простым осветителем.

— В детстве я не знал, кем хочу быть, — рассказывает Александр Анатольевич. — Во всей стране люди мечтали стать космонавтами. Я — нет, потому что понимал, что все в космос полететь не могут, поэтому ставил перед собой более реальные задачи.

После школы поступил в КФ МГТУ им. Баумана, на вечернее отделение. Почему именно в этот вуз? В Калуге в то время выбор высших учебных заведений был небольшой: либо Бауманский, либо педагогический. В пединститут я не пошёл, потому что учитель из меня был бы никудышный. О поступлении в Москве даже не думал, потому что в школе учился довольно посредственно: мне было там неинтересно. Но при этом я всегда много читал.

В Бауманском проучился несколько месяцев и понял, что и здесь мне совсем неинтересно. Но именно в тот период я — практически случайно — попал в театр. Туда меня привёл старший брат, он работал осветителем. Я оказался там и понял, что это — моё. Мне нравился театр сам по себе. Нравилась работа, которой я занимался: меня взяли тоже осветителем.

Через 9 месяцев я ушёл в армию. Отслужив, вернулся в театр. Через 8 месяцев стал художником по свету. В 1979 году — мне было тогда уже 26 лет — целенаправленно поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, чтобы получить профессию художника-технолога. Все 5 лет я проучился без единой четвёрки. Закончил институт с красным дипломом. После его окончания получил 13 предложений по работе. В том числе — из Театра оперы и балета им. Кирова. Сейчас это Мариинский театр. Но я вернулся в Калугу и ни разу об этом не пожалел.

Найти себя

— Работа — то место, где мы проводим большую часть своей жизни, и мне всегда жалко людей, которые там «отбывают». Представьте только, что это такое — делать свою работу через силу. Это означает, что значительное количество времени человек тратит на преодоление: себя, обстоятельств, той данности, которая есть.

Нельзя ориентировать детей только на то, что будущая профессия должна быть престижной, обеспечивать достаток. Безусловно, этот момент важен, но работа должна приносить ещё и удовлетворение. Если идёшь на неё без удовольствия, то ничего хорошего не сделаешь. Нелюбимая работа, даже если она приносит большие деньги, делает людей несчастными. Поэтому всем, кто получает путёвку в жизнь, хочется посоветовать: не идите против себя. Ищите то место, где вам будет хорошо. Пробуйте себя в разных направлениях. Спросите себя, чего вы хотите от жизни, какие таланты для этого у вас есть.

Влюбиться в свою работу

— Есть счастливые люди, которые уже в юном возрасте знают, кем хотят стать. Но как быть тем, кто пока не определился? Как им помочь найти своё место в жизни? На мой взгляд, здесь есть два пути. Первый — это когда я точно знаю, где мне надо быть, и я туда иду. Второй путь: я ещё не знаю, чего хочу, но вроде надо определяться, поэтому я иду на компромисс. Допустим, в семье все врачи, поэтому ребёнок тоже собирается поступать в медицинский. И тогда нужно полюбить эту профессию. Постараться найти в ней что-то положительное, что будет давать желание учиться и работать с удовольствием. Я всегда заставлял себя влюбляться в ту работу, которую делал. Моя мама учила меня: «Саша, неважно, чем ты занимаешься: убираешь ли снег, трудишься ли на даче, руководишь ли коллективом — делай это как самое главное дело в своей жизни. Получай от него удовольствие».

Я не знаю словосочетания «нелюбимая работа». Иногда думаю: это потому что я любил каждую работу, или потому, что работа, которую я выбрал, — любимая? Кстати, даже когда любишь свою профессию, иногда приходится делать что-то, что не очень нравится. Но у меня есть правило: делай то, что положено, и чуть-чуть больше. И тогда получишь удовлетворение. Я перфекционист: всё, что делаю, стараюсь делать максимально хорошо.

Охранник с высшим образованием

— Я считаю, что не надо ставить самоцелью получение высшего образования. Никогда не понимал людей, которые после 5 лет учёбы в вузе идут работать охранниками или менеджерами в магазин. Зачем?

Однажды наблюдал за работой мастера-плиточника и думал, что, наверное, он очень счастливый человек, потому что делает своё дело лучше всех. Есть поэты и мастера в простом деле. Если человек гениально кладёт ту же плитку, то, во-первых, я уверен на 100%, он получает от этого удовольствие, во-вторых, это очень уважаемый, как все профессионалы, человек.

У меня есть друзья, которые начинали свой профессиональный путь простыми рабочими в автомастерских и доросли до руководителей крупных предприятий. Они сделали себя сами. Я не призываю сейчас всех идти получать среднее профессиональное образование. Но и становиться юристами и экономистами всем тоже не нужно. Их у нас и так слишком много.

Трудитесь!

— Современная молодёжь хочет всё и сразу. Но так не бывает. Ребята, трудитесь! Никогда ничего не получится, если вы не приложите к этому усилий. Каждый день нужно делать новый шаг вперёд, иначе никуда не уйдёшь. Если ты стоишь на месте, ты идёшь назад. Это железное правило.

Эта статья была опубликована в №8 газеты «Калужский перекрёсток» от 20.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.