«История успеха»: каждый день нужно делать шаг вперед

Должность директора Калужского областного драматического театра Александр Анатольевич занимает 19 лет, хотя кажется, что гораздо дольше.
Счастливый случай
До этого Кривовичев работал в театре заведующим художественно-постановочной частью, директором-распорядителем. А начинал свой профессиональный путь — сейчас в это почти невозможно поверить — простым осветителем.
— В детстве я не знал, кем хочу быть, — рассказывает Александр Анатольевич. — Во всей стране люди мечтали стать космонавтами. Я — нет, потому что понимал, что все в космос полететь не могут, поэтому ставил перед собой более реальные задачи.
После школы поступил в КФ МГТУ им. Баумана, на вечернее отделение. Почему именно в этот вуз? В Калуге в то время выбор высших учебных заведений был небольшой: либо Бауманский, либо педагогический. В пединститут я не пошёл, потому что учитель из меня был бы никудышный. О поступлении в Москве даже не думал, потому что в школе учился довольно посредственно: мне было там неинтересно. Но при этом я всегда много читал.
В Бауманском проучился несколько месяцев и понял, что и здесь мне совсем неинтересно. Но именно в тот период я — практически случайно — попал в театр. Туда меня привёл старший брат, он работал осветителем. Я оказался там и понял, что это — моё. Мне нравился театр сам по себе. Нравилась работа, которой я занимался: меня взяли тоже осветителем.
Через 9 месяцев я ушёл в армию. Отслужив, вернулся в театр. Через 8 месяцев стал художником по свету. В 1979 году — мне было тогда уже 26 лет — целенаправленно поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, чтобы получить профессию художника-технолога. Все 5 лет я проучился без единой четвёрки. Закончил институт с красным дипломом. После его окончания получил 13 предложений по работе. В том числе — из Театра оперы и балета им. Кирова. Сейчас это Мариинский театр. Но я вернулся в Калугу и ни разу об этом не пожалел.
Найти себя
— Работа — то место, где мы проводим большую часть своей жизни, и мне всегда жалко людей, которые там «отбывают». Представьте только, что это такое — делать свою работу через силу. Это означает, что значительное количество времени человек тратит на преодоление: себя, обстоятельств, той данности, которая есть.
Нельзя ориентировать детей только на то, что будущая профессия должна быть престижной, обеспечивать достаток. Безусловно, этот момент важен, но работа должна приносить ещё и удовлетворение. Если идёшь на неё без удовольствия, то ничего хорошего не сделаешь. Нелюбимая работа, даже если она приносит большие деньги, делает людей несчастными. Поэтому всем, кто получает путёвку в жизнь, хочется посоветовать: не идите против себя. Ищите то место, где вам будет хорошо. Пробуйте себя в разных направлениях. Спросите себя, чего вы хотите от жизни, какие таланты для этого у вас есть.
Влюбиться в свою работу
— Есть счастливые люди, которые уже в юном возрасте знают, кем хотят стать. Но как быть тем, кто пока не определился? Как им помочь найти своё место в жизни? На мой взгляд, здесь есть два пути. Первый — это когда я точно знаю, где мне надо быть, и я туда иду. Второй путь: я ещё не знаю, чего хочу, но вроде надо определяться, поэтому я иду на компромисс. Допустим, в семье все врачи, поэтому ребёнок тоже собирается поступать в медицинский. И тогда нужно полюбить эту профессию. Постараться найти в ней что-то положительное, что будет давать желание учиться и работать с удовольствием. Я всегда заставлял себя влюбляться в ту работу, которую делал. Моя мама учила меня: «Саша, неважно, чем ты занимаешься: убираешь ли снег, трудишься ли на даче, руководишь ли коллективом — делай это как самое главное дело в своей жизни. Получай от него удовольствие».
Я не знаю словосочетания «нелюбимая работа». Иногда думаю: это потому что я любил каждую работу, или потому, что работа, которую я выбрал, — любимая? Кстати, даже когда любишь свою профессию, иногда приходится делать что-то, что не очень нравится. Но у меня есть правило: делай то, что положено, и чуть-чуть больше. И тогда получишь удовлетворение. Я перфекционист: всё, что делаю, стараюсь делать максимально хорошо.
Охранник с высшим образованием
— Я считаю, что не надо ставить самоцелью получение высшего образования. Никогда не понимал людей, которые после 5 лет учёбы в вузе идут работать охранниками или менеджерами в магазин. Зачем?
Однажды наблюдал за работой мастера-плиточника и думал, что, наверное, он очень счастливый человек, потому что делает своё дело лучше всех. Есть поэты и мастера в простом деле. Если человек гениально кладёт ту же плитку, то, во-первых, я уверен на 100%, он получает от этого удовольствие, во-вторых, это очень уважаемый, как все профессионалы, человек.
У меня есть друзья, которые начинали свой профессиональный путь простыми рабочими в автомастерских и доросли до руководителей крупных предприятий. Они сделали себя сами. Я не призываю сейчас всех идти получать среднее профессиональное образование. Но и становиться юристами и экономистами всем тоже не нужно. Их у нас и так слишком много.
Трудитесь!
— Современная молодёжь хочет всё и сразу. Но так не бывает. Ребята, трудитесь! Никогда ничего не получится, если вы не приложите к этому усилий. Каждый день нужно делать новый шаг вперёд, иначе никуда не уйдёшь. Если ты стоишь на месте, ты идёшь назад. Это железное правило.
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