Калужских специалистов отметили на всероссийском уровне

На днях в Смоленске прошла XI межрегиональная научно-практическая конференция «Региональные направления цифрового развития». Участники конференции - около 300 специалистов IT-сферы, ответственные за развитие информационных технологий в органах власти регионов, обменялись опытом по наиболее актуальным направлениям развития отрасли, обсудили вопросы обеспечения информационной безопасности и переход на цифровое телевидение. В мероприятии приняла участие и делегация Калужской области.
В ходе работы были подведены итоги 2018 года.
Благодарственным письмом за высокий профессионализм и эффективное выполнение задач по обеспечению технической защиты информации отмечен коллектив специалистов управления информатизации и связи министерства цифрового развития Калужской области.
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