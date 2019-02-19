Калужских специалистов отметили на всероссийском уровне

19.02.2019 15:40 422

На днях в Смоленске прошла XI межрегиональная научно-практическая конференция «Региональные направления цифрового развития». Участники конференции - около 300 специалистов IT-сферы, ответственные за развитие информационных технологий в органах власти регионов, обменялись опытом по наиболее актуальным направлениям развития отрасли, обсудили вопросы обеспечения информационной безопасности и переход на цифровое телевидение. В мероприятии приняла участие и делегация Калужской области.

В ходе работы были подведены итоги 2018 года.

Благодарственным письмом за высокий профессионализм и эффективное выполнение задач по обеспечению технической защиты информации отмечен коллектив специалистов управления информатизации и связи министерства цифрового развития Калужской области.