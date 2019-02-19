Следующей зимой в Центральном парке зальют каток

В следующем году в Калуге планируется залить каток в Центральном парке культуры и отдыха. В понедельник, 18 февраля, об этом рассказали в городской управе.
- Жители города регулярно обращаются с просьбой о заливке катков в разных микрорайонах города. К сожалению, не везде есть возможность залить каток, - рассказал также начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь Матвеенко. - Перед началом следующего сезона будет организована «горячая линия», позвонив на которую, жители могут проконсультироваться по технологии заливки катков, а также на месте рассмотреть возможность о заливке катка.
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