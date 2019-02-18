Юный калужанин увидел «Вести недели» изнутри

18.02.2019 16:03 175

В воскресенье, 17 февраля, 11-летний калужанин Себастьяна Лупеску побывал во Всероссийской государственной телерадиокомпании в Москве и увидел, как создается главная итоговая программа «Вести недели».

Экскурсию по студиям, монтажным и аппаратным для мальчика провёл автор и ведущий Дмитрий Киселев. В поездке его сопровождал министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин.

Мечта мальчика стала реальностью благодаря всероссийской акции «Елка желаний». Главы регионов, политики, актеры и другие известные люди получили открытки-пожелания от детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. К инициативе федерального масштаба присоединился губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, который помог в осуществлении мечты трех жителей региона.

- Это здорово, что отправленное организаторам акции пожелание оказаться на съемках программы «Вести недели» попало в руки нашего губернатора и так быстро исполнилось, - отметила мама мальчика Лариса Лупеску.

Себастиан имеет ограничения по здоровью, учится в специализированной коррекционной школе, но, вместе с тем, хочет работать на телевидении, регулярно смотрит выпуски новостей, сам пытается монтировать видеоролики из любимых мультфильмов и рекламы. По словам Ларисы Лупеску, такое хобби помогает сыну бороться с имеющимся заболеванием:

- Большое спасибо всем за предоставленную возможность попасть в Москву. Ребенок был очень доволен. На ВГТРК ему разрешили побывать везде. Дмитрий Константинович Киселев оказался очень чутким и внимательным человеком. Он работал как настоящий педагог - все рассказал, показал. Мы получили массу положительных впечатлений от поездки.

- Это только начало, - отметил в свою очередь Дмитрий Киселев. - И каждый человек вообще в России может исполнить желание ребенка. Это сделает счастливым обоих, потому что приятно отдавать. Да не оскудеет рука дающего…