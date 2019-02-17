Выращиваем рассаду в «гильзах»

Калужские садоводы делятся нестандартными способами высадки семян.
Это только на первый взгляд кажется, что, для того чтобы взошли семена, не требуется каких-то специальных знаний и умений. На самом же деле, чтобы получился по-настоящему качественный материал, необходимо приобрести хорошие семена, правильно подготовить почву для посадки, соблюсти сроки посева, создать максимально комфортные условия для растений, следить за здоровьем рассады и вовремя высадить её на участок.
Калужские садоводы уверены, что немаловажную роль в этом деле играет и тара, в которой развивается семечко. Если в ёмкости плохой дренаж, семена сгниют. А из общей большой плошки пересадить семена, не повредив корневую систему, практически невозможно.
Одни дачники покупают для этих целей торфяные таблетки, другие — пластиковые стаканчики, а третьи мастерят ёмкости сами — буквально из подручных материалов.
Сделай сам
Максим БУБИЧ, известный в Калуге садовод, на протяжении последних лет выращивает рассаду в… «гильзах», причём делает их буквально за пару минут.
— Ёмкости получаются похожими на гильзы, поэтому я их так и назвал, — поясняет он.
Для того чтобы изготовить такой стаканчик, понадобятся: флакон из-под дезодоранта или пены для бритья, тонкая упаковочная бумага или газета.
— Бумагу нужно нарезать таким образом, чтобы получившиеся полоски были примерно величиной с флакон. Затем эти полоски оборачивают вокруг флакона, края бумаги загибают. Закручивается бумага очень легко. Никаких скрепок или клея не нужно — всё будет держаться! — рассказывает садовод. — Если сомневаетесь, что стаканчик получился прочным, его можно обвязать резинкой.
Качество урожая зависит от работы с посадочным материалом.
После этого «гильзы» ставятся в ящик из-под овощей, на дно которого выстелена бумага или какой-то другой материал. Остаётся только набить их землёй и посадить семена.
Максим Михайлович отмечает, что благодаря такому способу очень легко ухаживать за растениями. Ведь семена редко всходят дружно. Те, которые ещё не взошли, остаются прорастать в темноте в ящике, а ёмкости с пробившимися растениями выставляются на окно.
Своя земля
— Грунт я сам готовлю, — продолжает рассказывать Бубич. — Однажды купил в магазине, а он оказался «пустым», семена плохо всходили. Сделать землю для посадки легко. Я в равных пропорциях перемешиваю песок, дёрн и перегной.
Не берите грунт под соснами или ёлками, он кислый. Такая земля подходит только для черники и голубики. Хорошая земля под орешником или дубом — там она более жёсткая.
Рулончики из туалетной бумаги
А цветовод Людмила Мазина при выращивании семян не может обойтись без … туалетной бумаги! В ней она их проращивает.
— Растения получаются изумительные. А главное — это очень просто. Берёте обыкновенный полиэтиленовый пакет и разрезаете его пополам. Затем отрываете кусок самой дешёвой тонкой серой туалетной бумаги. Желательно, чтобы бумага и пакет были одинаковыми по ширине. Кладёте на один пакет бумагу, сбрызгиваете её водой из пульверизатора. Раскладываете семена, отступая сантиметр — полтора от верхнего края. Сверху нужно положить ещё один кусок туалетной бумаги, увлажнить и накрыть второй половинкой пакета. Затем получившуюся полоску аккуратно сворачиваете в трубочку.
Людмила Мазина проращивает семена на туалетной бумаге.
- В прошлом году у меня получилось 12 таких рулончиков. Я беру пол-литровую банку, наливаю на дно воды — 1-1,5 см — и ставлю их в неё.
Вскоре семена начнут прорастать. Зелень окажется наверху, а корни — внизу. После этого нужно развернуть трубочку, снять верхний слой плёнки и прямо с кусочками туалетной бумаги пинцетом доставать каждое растение и сажать. Как правило, при посадке все растения, даже перец, можно заглублять до первых листиков, хотя говорят, что перец этого не любит.
У меня два ранних перца уже проросли. Постоят ещё неделю в рулончиках, и буду сажать. Как только дали растения по настоящему листику, их можно пикировать в стаканчики. Цветы лучше сажать в маленькие ёмкости, помидоры, огурцы, перец — в большие.
Опытные огородники считают, что не стоит рассаду выращивать в одной плошке.
Большинству растений для прорастания не требуется тяжёлая питательная почва. Чем легче субстрат, тем проще семечку прорасти.
К слову, садоводы отмечают, что рассада, выращенная на туалетной бумаге, как правило, сильнее и крепче, чем на хороших грунтах.
Кстати, многие дачники в качестве стаканчиков используют втулку из-под туалетной бумаги.
|
Цветы-однодневки: как разводить лилейники 03.02.2019 21:30
Как не дать пропасть смородине 28.01.2019 21:30
Помидорам тоже нужен чай 13.12.2018 21:30
«Наташа» выросла на грядке 09.12.2018 21:30
Калужане устроили райский уголок своими руками 02.12.2018 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Сбербанк делает госуслуги еще доступнее
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: