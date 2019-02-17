Выращиваем рассаду в «гильзах»

Калужские садоводы делятся нестандартными способами высадки семян.

Это только на первый взгляд кажется, что, для того чтобы взошли семена, не требуется каких-то специальных знаний и умений. На самом же деле, чтобы получился по-настоящему качественный материал, необходимо приобрести хорошие семена, правильно подготовить почву для посадки, соблюсти сроки посева, создать максимально комфортные условия для растений, следить за здоровьем рассады и вовремя высадить её на участок.

Калужские садоводы уверены, что немаловажную роль в этом деле играет и тара, в которой развивается семечко. Если в ёмкости плохой дренаж, семена сгниют. А из общей большой плошки пересадить семена, не повредив корневую систему, практически невозможно.

Одни дачники покупают для этих целей торфяные таблетки, другие — пластиковые стаканчики, а третьи мастерят ёмкости сами — буквально из подручных материалов.

Сделай сам

Максим БУБИЧ, известный в Калуге садовод, на протяжении последних лет выращивает рассаду в… «гильзах», причём делает их буквально за пару минут.

— Ёмкости получаются похожими на гильзы, поэтому я их так и назвал, — поясняет он.

Для того чтобы изготовить такой стаканчик, понадобятся: флакон из-под дезодоранта или пены для бритья, тонкая упаковочная бумага или газета.

— Бумагу нужно нарезать таким образом, чтобы получившиеся полоски были примерно величиной с флакон. Затем эти полоски оборачивают вокруг флакона, края бумаги загибают. Закручивается бумага очень легко. Никаких скрепок или клея не нужно — всё будет держаться! — рассказывает садовод. — Если сомневаетесь, что стаканчик получился прочным, его можно обвязать резинкой.

Качество урожая зависит от работы с посадочным материалом.

После этого «гильзы» ставятся в ящик из-под овощей, на дно которого выстелена бумага или какой-то другой материал. Остаётся только набить их землёй и посадить семена.

Максим Михайлович отмечает, что благодаря такому способу очень легко ухаживать за растениями. Ведь семена редко всходят дружно. Те, которые ещё не взошли, остаются прорастать в темноте в ящике, а ёмкости с пробившимися растениями выставляются на окно.

Своя земля

— Грунт я сам готовлю, — продолжает рассказывать Бубич. — Однажды купил в магазине, а он оказался «пустым», семена плохо всходили. Сделать землю для посадки легко. Я в равных пропорциях перемешиваю песок, дёрн и перегной.

Не берите грунт под соснами или ёлками, он кислый. Такая земля подходит только для черники и голубики. Хорошая земля под орешником или дубом — там она более жёсткая.

Рулончики из туалетной бумаги

А цветовод Людмила Мазина при выращивании семян не может обойтись без … туалетной бумаги! В ней она их проращивает.

— Растения получаются изу­мительные. А главное — это очень просто. Берёте обыкновенный полиэтиленовый пакет и разрезаете его пополам. Затем отрываете кусок самой дешёвой тонкой серой туалетной бумаги. Желательно, чтобы бумага и пакет были одинаковыми по ширине. Кладёте на один пакет бумагу, сбрызгиваете её водой из пульверизатора. Раскладываете семена, отступая сантиметр — полтора от верхнего края. Сверху нужно положить ещё один кусок туалетной бумаги, увлажнить и накрыть второй половинкой пакета. Затем получившуюся полоску аккуратно сворачиваете в трубочку.

Людмила Мазина проращивает семена на туалетной бумаге.

- В прошлом году у меня получилось 12 таких рулончиков. Я беру пол-литровую банку, наливаю на дно воды — 1-1,5 см — и ставлю их в неё.

Вскоре семена начнут прорастать. Зелень окажется наверху, а корни — внизу. После этого нужно развернуть трубочку, снять верхний слой плёнки и прямо с кусочками туалетной бумаги пинцетом доставать каждое растение и сажать. Как правило, при посадке все растения, даже перец, можно заглублять до первых листиков, хотя говорят, что перец этого не любит.

У меня два ранних перца уже проросли. Постоят ещё неделю в рулончиках, и буду сажать. Как только дали растения по настоящему листику, их можно пикировать в стаканчики. Цветы лучше сажать в маленькие ёмкости, помидоры, огурцы, перец — в большие.

Опытные огородники считают, что не стоит рассаду выращивать в одной плошке.

Большинству растений для прорастания не требуется тяжёлая питательная почва. Чем легче субстрат, тем проще семечку прорасти.

К слову, садоводы отмечают, что рассада, выращенная на туалетной бумаге, как правило, сильнее и крепче, чем на хороших грунтах.

Кстати, многие дачники в качестве стаканчиков используют втулку из-под туалетной бумаги.

Эта статья была опубликована в №7 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.