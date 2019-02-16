Как работает калужский военкомат, когда не забирает новобранцев

В декабре был завершён призыв граждан в вооружённые силы. По словам военного комиссара Октябрьского и Ленинского округов Калуги Андрея ИВАНОВА, он прошёл в штатном режиме, не было никаких эксцессов.

О предпочтениях и ограничениях

— Нам удалось учесть пожелания призывников и по роду войск, и по видам вооружённых сил, разве что не всегда получалось идти навстречу в отношении городов, где будут проходить службу наши ребята. Традиционно калужане отправились служить на Северный и Балтийский флоты, части Центрального подчинения (Москва и Подмосковье), ВДВ, РВСН… Все эти части находятся в пределах Западного военного округа, в котором мы и дислоцируемся. Всего же из Калуги мы призвали около 300 человек. Единственная сложность была с теми, кому исполнилось 27 лет, но они по разным причинам не могут доказать, что имели право не служить. В результате вместо военного билета такие ребята получают справку: это тоже официальный документ, но справка накладывает ограничения по дальнейшему трудо­устройству. Её обладатель не поступит на госслужбу и не сможет работать в силовых структурах. Прежде всего это касается тех, кто принимает гражданство. По закону такие люди должны в течение 2 недель встать на воинский учёт, на часто они этого не делают, до конца не осознавая важность вопроса. В результате в прошлый призыв мы имели 5–6 таких случаев.

О работе с будущими призывниками

— Весенний призыв стартует 1 апреля, но подготовка к нему началась, как только завершился предыдущий. Мы проверяем граждан по медицинским показателям: кто-то не принёс справку, кто-то хочет пройти дополнительное обследование и т.д.

Идёт большая работа по офор­млению допусков, этого сейчас требуют почти все части. Уровень допуска зависит от степени секретности той или иной из них. Мы объясняем будущим призывникам, какие документы требуется для этого принести, какие анкеты заполнить. Затем это проверяет ФСБ и уже принимается решение о выдаче допуска.

Мы проводим беседы с родителями, выясняем, какие есть пожелания, где их сын хочет служить, запрашиваем характеристики с работы или из учебного заведения.

С 10 января у нас началась первоначальная постановка граждан на воинский учёт. В народе обычно называют припиской. Касается это юношей, которым в нынешнем году исполнится 17 лет. В этом направлении мы сотрудничаем со школами и техникумами. Особенно сложно бывает с теми, кто закончил 9 классов, но не продолжил обучение и не нашёл работу. Иногда такие ребята уезжают из города. Мы постоянно контактируем с военкоматами по всей стране, это долгая, рутинная работа.

О тонкостях учёта

— Наша основная задача — поддержание высокой мобилизационной готовности. Это то, что вы можете видеть в кино: если, не дай Бог, начинается война, люди приходят в военкомат, а там уже всё готово, все знают, кто в какую часть отправится. Это делается благодаря налаженной системе учёта. Я уже говорил про призывников, но гораздо более значительная категория находящихся на учёте — военно­служащие запаса. Это довольно кропотливая работа. Ведь люди прописываются, женятся, разводятся, уезжают, в конце концов, умирают, и вся эта информация должна быть отражена в учётных карточках. В этой работе нам очень помогают МВД и ЗАГС.

О военном образовании

— На базе нашего филиала МГТУ им. Баумана создан единственный в городе военно-учебный центр. Там готовят офицеров запаса, а также контрактников, которые по окончании ВУЗа должны будут 3 года отслужить в звании офицера. С ними мы также сотрудничаем и даже принимаем участие в их выпускных торжествах.

Также мы активно занимаемся подготовкой ребят к поступлению в военные училища и академии. В том году в военные вузы у нас поступали около 60 человек, из которых отбор прошла где-то половина. Сейчас для поступления учитываются результаты ЕГЭ, но, кроме того, требуется пройти испытания по физической подготовке, медкомиссию и психологический отбор. Мы можем проконсультировать ребят, рассказать, какие экзамены в какой вуз потребуются, провести профотбор.

О ветеранах

— Ещё мы занимаемся пенсио­нерами Министерства обороны. По городу у нас порядка 5,5 тысяч таких пенсионеров: и те, кто только уволился в запас, и очень пожилые люди, которым может быть и 80, и 90 лет. Это те, кто прослужил в армии более 20 лет.

Есть и работа с ветеранами боевых действий. И тут, конечно, в приоритете участники Великой Отечественной войны. К сожалению, таких людей остаётся с каждым годом всё меньше. Работники военкомата посещают их на дому, интересуются здоровьем, условиями жизни. Мы обязательно придём поздравить их с Днём защитника Отечества.

Не оставляем без внимания и участников других военных конфликтов. Это наши «афганцы», «чеченцы», те, кто служил в Сирии и Эфиопии, а также так называемые ликвидаторы, то есть те, кто помогал в устранении последствий радиационных аварий. У нас запланированы мероприятия, посвящённые 30-летию вывода советских ­войск из Афганистана.

Об этом тяжело говорить, но нам приходится заниматься и похоронами военных, ведь все социальные выплаты семьям в этом случае проводятся через военкомат. Психологически это самая сложная работа, ведь практически каждую неделю сотрудники встречаются с теми, кто потерял своих близких.

Эта статья была опубликована в №7 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.