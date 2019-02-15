Калужская область заняла лидирующую позицию в «Рейтинге протестной активности»

На днях Институт региональной экспертизы опубликовал январский «Рейтинг протестной активности». Калужская область в нём отмечена как регион, в котором полностью отсутствует политическое и социально-экономическое напряжение.
Показатель нашей области наивысший из возможных – ноль баллов. Такого же результата смогли добиться Крым, Чувашия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия, Хакасия, Северная Осетия, Чечня, Смоленская область, Еврейская АО, Мурманская область, Калмыкия, Удмуртия, Саха, Ханты-Мансийский АО, Вологодская, Тульская области, Адыгея, Чукотская АО, Мордовия и Ленинградская область.
Наиболее напряженная ситуация в стране в Москве, а также Воронежской, Ростовской и Архангельской областях.
Рейтинг протестной активности регионов России рассчитывается исходя из совокупности нескольких показателей. Данные показатели делятся на две группы. Первая группа – основные показатели. Они делятся на два блока: социально-экономический протест и политический протест.
Каждый из этих блоков оценивается по шкале от 0 до 5, где 0 – полное отсутствие протестной активности, а 5 – максимальный уровень протестной активности граждан, ставящий под угрозу стабильность региональной политики. Таким образом, каждый регион в сумме получает от 0 до 5 баллов (средний показатель от социально-экономического протеста и политического протеста). Соответственно, чем выше балл, тем выше уровень протестной активности в субъекте Российской Федерации.
Вторая группа — дополнительные показатели. Сюда входят факторы, которые не характеризуют непосредственно форму протеста, но оказывают влияние на его глубину, перспективы и масштаб распространения.
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