Региональный материнский капитал увеличили вдвое

В четверг, 14 февраля, Законодательным собранием приняты изменения в региональный закон «О материнском (семейном) капитале».
Размер материнского капитала увеличен с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.
Деньги получат женщины, родившие третьего или последующего ребенка после вступления в силу принятых изменений - через десять дней после опубликования принятого закона.
Полученные средства можно использовать без ограничений, в том числе на первоочередные нужды семей.
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