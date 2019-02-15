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Региональный материнский капитал увеличили вдвое

15.02.2019 12:20 0 690 Елена Французова
Региональный материнский капитал увеличили вдвое

В четверг, 14 февраля, Законодательным собранием приняты изменения в региональный закон «О материнском (семейном) капитале».

Размер материнского капитала увеличен с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Деньги получат женщины, родившие третьего или последующего ребенка после вступления в силу принятых изменений - через десять дней после опубликования принятого закона.

Полученные средства можно использовать без ограничений, в том числе на первоочередные нужды семей.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: область
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