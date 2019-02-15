Калужская область на форуме в Сочи: какие договоры уже подписаны

15.02.2019 10:20 809

Как мы уже рассказывали, 14-15 февраля делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Предложения по повышению эффективности

14 февраля прошла панельной дискуссия «Развитие электросетевого комплекса субъектов Российской Федерации в эпоху глобальных технологических изменений».

Ведущим дискуссии стал Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. В своем вступительном слове он обозначил пути цифровой трансформации электросетевого комплекса регионов в свете исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года».

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов высоко оценил начатую в стране модернизацию электросетевого хозяйства. Он внес ряд предложений по повышению эффективности работы электросетевого комплекса в регионах, а также по вопросам тарифного регулирования.

В декабре 2018 года правительство области и ПАО «МРСК Центра» подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса региона. Разработана программа его цифровой трансформации. Это процесс многоуровневый. Он включает в себя строительство цифровых высоковольтных подстанций, создание цифровых районов электрических сетей, внедрение системы технологического управления цифровой электрической сетью, автоматизацию работы мобильных бригад.

Реализация программы повысит надежность электроснабжения промышленных и бытовых потребителей области, обеспечит качественную и бесперебойную передачу электроэнергии, возможности для присоединения новых потребителей, а также создаст резерв мощности. При этом должно снизиться количество нарушений электроснабжения и повыситься доступность услуг.

Гарантии жилья многодетным

В рамках панельной дискуссии «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути» состоялся разговор о том, как в российских регионах началась практическая реализация нацпроектов. Отмечалось, что уже сформированы паспорта проектов, определены ключевые показатели и лица, ответственные за их достижение на федеральном уровне. В ближайшее время будут подписаны соответствующие соглашения между центром и регионами.

В ходе обсуждения участники дискуссии сошлись во мнении о необходимости внесения корректировок, касающихся оценки показателей реализации нацпроектов, а также мер поддержки российских регионов с учетом особенностей развития конкретных территорий.

В своем выступлении Анатолий Артамонов особое внимание уделил вопросам, связанным с улучшением демографической ситуации.

Ключевой мерой поддержки многодетных семей, по его мнению, может стать предоставление им жилья и развитие инфраструктуры. В качестве примера губернатор привел ситуацию, когда земля под строительство семьям выделяется, а подвода коммуникаций к участкам нет:

- Необходимо гарантировать предоставление жилья многодетным, тогда демографический провал можно будет ликвидировать.

Соглашение с «Агентством инвестиций в социальную сферу»

Также 14 февраля Анатолий Артамонов и исполнительный директор АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» Илья Ковалев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации на территории Калужской области проектов в социальной сфере.

С 2019 года Агентство совместно с Госкорпорацией «Ростех» начинает работу по обновлению автопарка скорой помощи за счет внебюджетных источников финансирования. Совместное предприятие будет приобретать медицинские автомобили у производителей, оснащать их необходимой медтехникой и поставлять в регионы, предоставляя и услугу по транспортному содержанию автопарка.

Строительство новой железной дороги

Позже в этот день Анатолий Артамонов и генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров договорились о заключении первого регионального концессионного соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга».

Проект предполагает строительство железнодорожных путей необщего пользования с примыканием к станции «Людиново-1» Московской железной дороги с целью обеспечить для резидентов ОЭЗ «Калуга» возможность вывоза продукции. Основным грузоотправителем будет выступать ООО «Кроношпан Калуга» - производитель продукции деревообработки.

Объем инвестиций составит 655 миллионов рублей. Срок действия концессии 10 лет. Регион берет на себя обязательство обеспечить минимальный гарантированный доход, который позволит ОАО «РЖД» окупить инвестиционные вложения менее чем за 5 лет.

Визит Медведева

Председатель правительства Дмитрий Медведев на форуме в Сочи в сопровождении губернатора области Анатолия Артамонова познакомился с выставкой Калужской области, идеология которой сформулирована в коротком призыве: «Присоединяйтесь!».

Свою продукцию и технологии на выставке представили компании, которые уже успешно развивают в области свой бизнес: «Ниармедик Фарма», «АстраЗенека Индастриз», «Ламинам Рус», «Центр-Трейд», «Л’Ореаль», «ВМК Инвест», «Меркатор Калуга», «Завод опытного приборостроения», «Карелия-Упофлор СиАйЭс» и другие. Кроме того, на стенде можно познакомиться с проектами в сфере цифровой экономики, спортивными и туристско-рекреационными объектами региона.

Дмитрия Медведева заинтересовала продукция промышленных и фармацевтических предприятий Калужской области, представленная на выставке.

В этот же день экспозицию нашего региона на Российском инвестиционном форуме посетил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Новые предприятия в Сосенском

Также в Сочи были подписаны соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), создаваемой в городе Сосенском Козельского района, двух компаний - ООО «Альт-Профи Плюс» и ООО «СПЕЦСПЛАВ».

Первый инвестор планирует открыть производство детской и подростковой одежды из натуральных износостойких отечественных тканей, вложив в него 188 миллионов рублей. Второй – построить завод по производству высоколегированного чугуна марки «Нирезист» с объемом инвестиций более 3,3 миллиона рублей.

Жизнь подтвердила правильность выбора

В рамках сессии «Перезагрузка» инструментов развития территорий» в своем выступлении Анатолий Артамонов отметил, что важно развивать уже имеющийся положительный опыт:

- Нужна эволюция развития нашего собственного опыта в формировании инвестиционного климата, в умении поддерживать бизнес простыми и понятными способами.

Анатолий Артамонов рассказал об опыте Калужской области, которая, благодаря построению эффективной системы привлечения инвестиций, из депрессивной стала регионом-донором.

При этом губернатор подчеркнул, что меры поддержки инвесторов постоянно совершенствовались в соответствии с требованиями времени. По мнению главы региона, «жизнь подтвердила правильность такого выбора» и необходимость дальнейшего развития. В частности, Анатолий Артамонов обратил внимание на актуальность перезагрузки системы кредитования бизнеса в сторону повышения доступности кредитов. Эта мера должна серьезно отразиться на дальнейшем развитии экономики.

Соглашение о сотрудничестве с компанией «РусЛайн»

В Сочи в рамках Российского инвестиционного форума заключено соглашение между правительством области и АО «Авиационная компания «РусЛайн» о взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития региональных авиаперевозок. Документ подписали губернатор Анатолий Артамонов и представитель авиакомпании Николай Уланов.

С целью сохранения тенденции развития воздушной гавани областного центра стороны рассматривают возможность базирования в Международном аэропорту «Калуга» обособленного подразделения данной авиакомпании.

В текущем году «РусЛайн» будет обслуживать рейсы:

Калуга – Екатеринбург – Калуга (2 раза в неделю),

Калуга – Нижний Новгород – Калуга (1 раз в неделю),

Калуга – Симферополь – Калуга (2 раза в неделю).

Данные маршруты включены соответствующим постановлением правительства РФ в перечень субсидируемых маршрутов.

Внедрение стандарта

На форуме состоялось также подписание соглашения о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и правительством Калужской области. Документ подписали губернатор области Анатолий Артамонов, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и генеральный директор Союза Роберт Уразов.

Сотрудничество сторон направлено на внедрение Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Калужской области. В числе задач - повышение качества подготовки кадров для предприятий региона, а также внедрение механизмов совершенствования систем среднего профессионального и высшего образования, дополнительного профобразования, а также дополнительного образования детей.

Субсидии для бизнеса

С директором Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андреем Шпиленко губернатор Анатолий Артамонов подписал соглашение о сотрудничестве в сфере создания и развития в нашем регионе промышленных кластеров и технопарков и привлечения инвестиций.

Ассоциация будет оказывать Калужской области содействие в проведении экспертной оценки промышленных кластеров и давать рекомендации по их развитию и совершенствованию, а также оказывать консультационную и методологическую помощь при формировании заявок от Калужской области для включения промышленных кластеров в реестр Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Статус участника промышленного кластера дает право на преференции – возможность субсидирования до 50% понесенных бизнесом затрат на новые проекты. При этом выгода региона проявится позднее - в виде получения дополнительных налогов.

Масштабные проекты для Калуги

Многосторонняя встреча руководителей группы ВЭБ.РФ и Калужской области была посвящена проектам регионального развития.

В совещании приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский, заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Сорокин, генеральный директор АО «ВЭБ-лизинг» Артем Довлатов.

Стороны обсудили возможности участия группы банка в реализации проектов в части улучшения качества городской среды в Калуге, развития теплоэнергетической и транспортной инфраструктуры.

В рамках встречи АО «ВЭБ-лизинг» и Городская Управа Калуги заключили соглашение о сотрудничестве.

- Это важный шаг в реализации масштабных проектов развития нашего города, - отметил Дмитрий Разумовский. - В 2021 году Калуга будет отмечать 650-летие со дня основания. Мы активно готовимся к этому празднику. Город ждёт масштабная модернизация, и в этой связи сотрудничество с группой ВЭБ.РФ является для нас стратегическим. Реконструкция коммунальной инфраструктуры, совершенствование системы пассажирских перевозок, проекты по развитию городских пространств и благоустройству - все это позволит сделать Калугу городом, в котором хочется жить.

- Одним из ключевых фокусов для ВЭБ-лизинг является создание комфортной среды и развитие транспортной инфраструктуры в российских городах с помощью инструментов лизинга, - заявил генеральный директор АО ВЭБ-лизинг Артем Довлатов. - ВЭБ-лизинг, как часть группы ВЭБ.РФ, готов оказывать поддержку региону в программе модернизации, которая имеет большую социальную значимость.