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По понтонному мосту гуляли влюблённые

14.02.2019 21:30 1 296 Дмитрий Ивьев
По понтонному мосту гуляли влюблённые

Внизу, на Воробьёвке

Пешеходный мост через Оку на Воробьёвской переправе появился в 1783 году. Сначала он стоял на плотах. Напротив него находился храм Спас «на глубокой» (название произошло из-за  того, что рядом был большой овраг). Смоленская дорога (по названию Смоленского Одигитриевского храма) по этому мосту переходила в нынешнее Ромоданово. В 1825 году сделали плашкоутный мост на лодках, который каждый год обновлялся. Позже  появился понтонный, который просуществовал до 1967 года, когда построили Гагаринский мост.

Крестьяне взбунтовались

С пешеходным мостом связано несколько интересных историй. В 1785 г. Калужский бургомистр купец Иван-меньшой Губкин писал, что однажды «...мост на Оке потонул, и один конец его песком засыпало… Всё лето таскали из воды, но не всё вытащили».

В Калужской энциклопедии красочно описывается, как крестьяне Вырковского молотового завода, принадлежавшего Демидову, утопили солдат.

На заводе работали без  выходных и праздников. А когда Демидов ввёл барскую пашню, народ взбунтовался. «Землю и луга, удобные места отобрал себе и заставил пахать стариков, а у кого нет, бабы и девки пашут». За  непослушание одного крестьянина Демидов приказал замуровать в плотине, а другого положил на железо и жёг огнём. 200  человек отправил в тюрьму, где  их били кнутом, а двоих повесил.

Крестьяне попросили Екатерину II забрать их у Демидова и сделать государственными. 10 апреля 1752 года Вырковский завод взбунтовался. Для  усмирения бунтовщиков прибыл Римский полк, переправился через Оку. Но со стороны Ромоданово выбежали 500  крестьян с дубинами и рогатинами и заставили солдат повернуть назад. Через несколько дней 6 полков пеших и конных солдат вновь перебрались на правый берег Оки. В Ромоданове зазвонили в колокола, собралось около полутора тысяч крестьян, некоторые были с ружьями. Солдаты отступили, но вскоре подоспело подкрепление. Крестьяне схватились за топоры. Солдаты зашли на паром (иногда паром ставили вместо моста), и тогда крестьяне обрубили канаты…

Уже в ХХ веке по Оке ходили катера, дежурившие днём и ночью. Калужане жаловались, что мост ставили поздно, а снимали рано — в конце октября, река ещё не успевала ­покрыться льдом. Бывали случаи, когда лёгкий мост уплывал.

Весной здесь открывался чудесный вид на так называемую Долину любви на правом берегу Оки. Появлялась первая трава, цвела черемуха. По понтонному мосту по вечерам гуляли влюблённые парочки в направлении Ромоданово и обратно. Мост покачивался под ногами. Было очень романтично.

Рядом находился «коровий пляж». До 1957 года коровы на улицах Калуги было привычным делом. Почти в каждом доме на Смоленке и Николо-Козинке держали скотину. Летом собирали стадо и по понтонному мосту гоняли пастись на правый берег. Мычание раздавалось по всей окрестности. Бурёнки частенько лежали в прохладной реке. На этом пляже купались и горожане.

Эта статья была опубликована в №7 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество
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