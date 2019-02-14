Юбилею посвящается: как создавался калужский памятник погибшим в локальных войнах

14.02.2019 17:29 783

В пятницу, 15 февраля, вся страна отмечает памятную дату – 30-летие со дня вывода войск из Афганистана. Пользуясь случаем, накануне этого юбилея, мы решили вспомнить историю этого памятника, который 2 августа 1999 года торжественно открыли на площади Победы. Это стало возможным благодаря материалам члена Союза художников России, искусствоведа Веры Валентиновны Щербаковой.

Официальное название монумента: памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах при выполнении интернационального долга.

Идея памятника воинам, погибшим в Афганистане и Чечне, родилась в Калуге давно. Предложения создать скульптуру в память о погибших в локальных конфликтах озвучивалась ещё при советской власти, но по различным причинам дело откладывалась на потом. Объявлялся даже конкурс на создание памятника, но он почему-то не состоялся.

- В конце 1990-х годов, городская управа Калуги решила возобновить работу над созданием памятника погибшим в Афганистане, - вспоминал народный художник РФ, скульптор Валентин Михайлович Белов, который в соавторстве со своим сыном, тоже скульптором, Дмитрием Беловым, работали над монументом. - Но время тогда было тяжелое, средств не хватало, поэтому решили обойтись без конкурса и обратились непосредственно ко мне и моему сыну с предложение создания монумента, не затягивая время и «не рассчитывая на дорогой материал».

Срок исполнения назначили на август 1999 года. И мы согласились. Причем пригласили в соавторы архитектора Александра Сергеевича Курец, с которым нам уже приходилось работать. Он дал согласие, мы сразу же приступили к поиску идейного решения поставленной задачи.

Много было перепробованного и передуманного, прежде чем было найдено окончательное решение для завершения памятника. К сожалению, материал исполнения, ввиду нехватки денежных средств, был недостаточно долговечен: фигура воина и декоративная арка выполнены из белого искусственного камня, а цокольная часть из темного декоративного цемента, - вспоминал Белов-старший.

Создание мемориала началось в 1996 году по инициативе общероссийской общественной организаций «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Место установки памятника подбиралось с умом. Будущий мемориал должен был создать единый архитектурный ансамбль вместе с Храмом Космы и Дамиана, заполнив в тот момент пустующий сквер, который называется Бульвар Победы.

Градостроительному совету города авторы представили несколько вариантов макета памятника. Остановились на варианте, где в центре мемориала расположена фигура десантника с автоматом в опущенной руке.

Воин интернационалист возвышается на пьедестале из необработанного бетонного блока, украшенного барельефами по периметру. Название монумента нанесено на отшлифованном фасаде.

Мощный силуэт скульптуры выделяется на фоне декоративной арки. Именно она соединяет монумент с храмом невидимой осью, создавая таким образом целостную композицию с ним.

По задумке авторов вся композиция символизирует «Воина, стоящего на страже Советской - Российской государственности».

Скульптор воссоздавал автомат, экипировку, берет с настоящих вещей, принесённых участниками боевых действий.

В итоге памятник получился истинно монументальным, обобщенным пластическим строем, скульптурные массы которого весомы, а силуэт определен и ясен.

В памятнике обобщаются и психологические характеристики. Мысли, чувства, характер человека воссозданы крупно и броско. Поэтому, образ солдата воспринимается как символ определенного времени, определенных событий. Он возвышается над плоскостью современного быта, напоминая о том, как должны жить на земле и каким должен быть истинный человек. Образ бойца – образ высокого накала и высокого социального пафоса.

Мало того, этот памятник стал первым в РФ, посвящённым воину-интернационалисту.

Окончательно архитектурный ансамбль Бульвара Победы сложился в 2013 году с открытием второго монумента калужанам, погибшим в локальных войнах и конфликтах – совершенно потрясающей стелы «Журавли» по проекту архитектора Евгения Голышева.

Деньги на «Журавлей» собирали всем миром.

По материалам Веры Щербаковой.