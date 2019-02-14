Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Четверг, 14 февраля
$ 65.68 0.04
74.39 0.24
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Юбилею посвящается: как создавался калужский памятник погибшим в локальных войнах

14.02.2019 17:29 4 783
Юбилею посвящается: как создавался калужский памятник погибшим в локальных войнах

В пятницу, 15 февраля, вся страна отмечает памятную дату – 30-летие со дня вывода войск из Афганистана. Пользуясь случаем, накануне этого юбилея, мы решили вспомнить историю этого памятника, который 2 августа 1999 года торжественно открыли на площади Победы. Это стало возможным благодаря материалам члена Союза художников России, искусствоведа Веры Валентиновны Щербаковой.

Официальное название монумента: памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах при выполнении интернационального долга.

Идея памятника воинам, погибшим в Афганистане и Чечне, родилась в Калуге давно. Предложения создать скульптуру в память о погибших в локальных конфликтах озвучивалась ещё при советской власти, но по различным причинам дело откладывалась на потом. Объявлялся даже конкурс на создание памятника, но он почему-то не состоялся.

- В конце 1990-х годов, городская управа Калуги решила возобновить работу над созданием памятника погибшим в Афганистане, - вспоминал народный художник РФ, скульптор Валентин Михайлович Белов, который в соавторстве со своим сыном, тоже скульптором, Дмитрием Беловым, работали над монументом. - Но время тогда было тяжелое, средств не хватало, поэтому решили обойтись без конкурса и обратились непосредственно ко мне и моему сыну с предложение создания монумента, не затягивая время и «не рассчитывая на дорогой материал».

Срок исполнения назначили на август 1999 года. И мы согласились. Причем пригласили в соавторы архитектора Александра Сергеевича Курец, с которым нам уже приходилось работать. Он дал согласие, мы сразу же приступили к поиску идейного решения поставленной задачи.

Много было перепробованного и передуманного, прежде чем было найдено окончательное решение для завершения памятника. К сожалению, материал исполнения, ввиду нехватки денежных средств, был недостаточно долговечен: фигура воина и декоративная арка выполнены из белого искусственного камня, а цокольная часть из темного декоративного цемента, - вспоминал Белов-старший.

Создание мемориала началось в 1996 году по инициативе общероссийской общественной организаций «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Место установки памятника подбиралось с умом. Будущий мемориал должен был создать единый архитектурный ансамбль вместе с Храмом Космы и Дамиана, заполнив в тот момент пустующий сквер, который называется Бульвар Победы.

Градостроительному совету города авторы представили несколько вариантов макета памятника. Остановились на варианте, где в центре мемориала расположена фигура десантника с автоматом в опущенной руке.

Воин интернационалист возвышается на пьедестале из необработанного бетонного блока, украшенного барельефами по периметру. Название монумента нанесено на отшлифованном фасаде.

Мощный силуэт скульптуры выделяется на фоне декоративной арки. Именно она соединяет монумент с храмом невидимой осью, создавая таким образом целостную композицию с ним.

По задумке авторов вся композиция символизирует «Воина, стоящего на страже Советской - Российской государственности».

Скульптор воссоздавал автомат, экипировку, берет с настоящих вещей, принесённых участниками боевых действий.

В итоге памятник  получился истинно монументальным, обобщенным пластическим строем, скульптурные массы которого весомы, а силуэт определен и ясен.

В памятнике обобщаются и психологические характеристики. Мысли, чувства, характер человека воссозданы крупно и броско. Поэтому, образ солдата воспринимается как символ определенного времени, определенных событий.  Он возвышается над плоскостью современного быта, напоминая о том, как должны жить на земле и каким должен быть истинный человек. Образ бойца – образ высокого накала и высокого социального пафоса.

Мало того, этот памятник стал первым в РФ, посвящённым воину-интернационалисту.

Окончательно архитектурный ансамбль Бульвара Победы сложился в 2013 году с открытием второго монумента калужанам, погибшим в локальных войнах и конфликтах – совершенно потрясающей стелы «Журавли» по проекту архитектора Евгения Голышева.

Деньги на «Журавлей» собирали всем миром.

По материалам Веры Щербаковой.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: фоторепортаж общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Фоторепортаж: в Калуге открылся музей памяти локальных войн и военных конфликтов 12.02.2019 17:14

Как прошла «Лыжня России»: большой фоторепортаж 09.02.2019 22:20

От ядерной боеголовки до компьютерной игрушки: необычные «железяки» собрали в новом музее 08.02.2019 16:42

Помечтали: краеведы предложили сделать улицу Подвойского пешеходной 30.01.2019 16:57

Как живётся спасённому медвежонку в Калуге 30.01.2019 15:54

Народные новости
785 16
frank
1676 24
eva99
1644 8
bornholio

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 4 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк делает госуслуги еще доступнее

06 фев 2019 15:10
Новости компаний

«Ростелеком» придумал, как бизнесу сэкономить деньги, соблюдая законы

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 Вчера 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

Новости партнеров

Борьба с игроманией в Клинике Марии Фроловой

Даниил Мартынов: «Такой программы подготовки волонтеров еще нет ни в одной стране мира»

Общие проблемы со здоровьем у дальнобойщиков и программистов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.