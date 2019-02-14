Стимулировать на третьего: власти рассказали, как улучшить демографию

Для улучшения демографии женщин нужно стимулировать на рождение третьего ребенка. Об этом в четверг, 14 февраля, в ходе дискуссии на Российском инвестиционном форуме в Сочи заявил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

- Первого ребенка любая здравомыслящая женщина старается родить и так, без наших помыканий. – приводит его слова «РИА Новости». - В любых условиях она будет стараться родить себе ребенка - это физиология так ее к этому зовет. Мы должны простимулировать рождение третьего ребенка - это единственный выход в нынешних условиях подтянуть демографию.

По его словам, нужно обеспечить инфраструктурой те земельные участки, которые выделяются многодетным семьям:

- Президент принял решения о том, чтобы многодетным семьям предоставить бесплатные земельные участки. Участки мы предоставляем, а инфраструктуры там нет, и денег у муниципалитетов нет и никогда не будет на то, чтобы эту инфраструктуру создать.

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