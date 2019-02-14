Калужская делегация начала работу на Российском инвестиционном форуме в Сочи

14.02.2019 10:19 156

В среду, 13 февраля, делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым начала работу на площадке Главного медиацентра Олимпийского парка Сочи, где сегодня откроется Российский инвестиционный форум. В этом году его тема: «Национальные проекты: от стратегии к действию».

Глава региона Анатолий АРТАМОНОВ и министр здравоохранения области Константин БАРАНОВ приняли участие в форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+».

В форуме участвовали президент РАН Александр Сергеев, президент союза «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль, директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Минздрава РФ Лео Бокерия, глава российского офиса Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович, руководители и профессора ряда федеральных медицинских клиник, ведущие международные специалисты в области здравоохранения.

В первой половине дня Константин Баранов стал участником дискуссии на панельной сессии «Система всеобщего лекарственного обеспечения – залог достижения национальной цели».

Отмечалось, что в настоящее время в России доступ к бесплатным лекарствам по рецепту врача имеют только граждане с социальными льготами или страдающие определенными заболеваниями. Внедрение всеобщей системы лекарственного обеспечения позволит снизить осложнения заболеваний и сократит использование более дорогостоящих видов медицинской помощи.

В ходе обсуждения Константин Баранов внес ряд предложений, касающихся повышения доступности лекарственного обеспечения населения. При этом он особо подчеркнул целесообразность внедрения системы так называемого лекарственного возмещения, которая позволит не только льготникам, но и другим категориям граждан, в первую очередь детям и пациентам групп риска, получать возмещение финансовых средств, израсходованных на лекарства, назначенные врачом. Кроме того, такая система позволит повысить качество и доступность медицинской помощи сельскому населению.

По словам министра, Калужская область готова стать одним из пилотных регионов данного проекта.

Одним из центральных событий форума стало пленарное заседание «На пути к ожидаемой продолжительности жизни 80 лет в России: задачи и решения», в ходе которого с докладами выступили Министр здравоохранения России Вероника Скворцова, Министр спорта РФ Павел Колобков, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова, ведущие эксперты отрасли.

В Калужской области с целью создания условий для улучшения демографической ситуации в качестве региональных составляющих нацпроекта «Демография» разработаны проекты по финансовой поддержке семей при рождении детей, содействию занятости женщин - создание условий для дошкольного образования детей в возрасте до трех лет, а также по повышению качества жизни граждан старшего поколения.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» - семь региональных проектов, которые касаются развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, совершенствования детского здравоохранения. Особое внимание уделяется кадровому обеспечению отрасли и её цифровизации. В данных проектах есть конкретные целевые показатели. Основная задача - увеличение к 2024 году суммарного коэффициента рождаемости.

В регионе также планируется добиться еще большего снижения младенческой смертности, смертности населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличить процент выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях, а также более чем в два с лишним раза увеличить число граждан, ежегодно проходящих профилактические осмотры.