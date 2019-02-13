Фотонастроение: не нужен им берег турецкий

|
Снег, морозец, зима. Скоро это все потает, спадёт и уйдёт, птички вернутся на родину с теплых заморских стран и защебечут, задорно требуя местной еды, весны и размножения.
Да и сейчас уже щебечут и угукают вовсю. Но только не перелётные путешественницы, а наши, родные - коренные пернатые калужане.
Те самые, которым калужский бор всегда был и будет милее забугорных югов, морозный воздух русской зимы – теплее средиземноморского бриза, а полевые мышки вкуснее морских деликатесов. Или чем там питаются перелётные на чужбине.
В общем – смотрим какие пернатые попали не в клетку, а в объектив калужского фотографа Андрея ШАРОНОВА.
Сначала мы хотели придумать к фотографиям какие-нибудь подписи, а потом передумали. Птички и без них красивые. Портить их подписями - жалко!
|
Фотонастроение: Калуга в снегу 27.01.2019 11:38
Фотонастроение: морозец вдарил – затрещало 25.01.2019 10:43
Фотонастроение: зимние зарисовки 17.12.2018 12:38
Фотонастроение: люди и город 14.12.2018 10:49
Фотонастроение: нетипичный октябрь 30.11.2018 14:28
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Сбербанк делает госуслуги еще доступнее
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: