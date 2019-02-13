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Фотонастроение: не нужен им берег турецкий

13.02.2019 12:25 5 1750 Фото Андрея ШАРОНОВА

Снег, морозец, зима. Скоро это все потает, спадёт и уйдёт, птички вернутся на родину с теплых заморских стран и защебечут, задорно требуя местной еды, весны и размножения.

Да и сейчас уже щебечут и угукают вовсю. Но только не перелётные путешественницы, а наши, родные - коренные пернатые калужане.

Те самые, которым калужский бор всегда был и будет милее забугорных югов, морозный воздух русской зимы – теплее средиземноморского бриза, а полевые мышки вкуснее морских деликатесов. Или чем там питаются перелётные на чужбине.

В общем – смотрим какие пернатые попали не в клетку, а в объектив калужского фотографа Андрея ШАРОНОВА.

Сначала мы хотели придумать к фотографиям какие-нибудь подписи, а потом передумали. Птички и без них красивые. Портить их подписями - жалко!


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Авторы
Фото Андрея ШАРОНОВА
Тэги: фотонастроение
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