Культурные итоги: в Калуге рассказали о достижениях, будущем ТЮЗа и открытии Эрмитажа

В пятницу, 8 февраля, в калужском Инновационном культурном центре состоялось расширенное заседание коллегии министерства культуры области, Управления по охране объектов культурного наследия региона и областного Управления по делам архивов, посвященное итогам работы в 2018 году и задачам на 2019 год.

Участие в нём приняли губернатор Анатолий Артамонов, член комитета Государственной Думы ФС РФ по культуре Наталья Пилюс, председатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин, члены регионального Правительства.

Также на мероприятии присутствовали народный артист РФ, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев, заслуженный артист РФ, генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников, директор Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

Важные задачи на год

В своем докладе министр культуры Павел СУСЛОВ напомнил, что, в соответствии с 204-м указом Президента, в этом году началась реализация ряда новых нацпроектов, один из них – «Культура». Он направлен на решение одной из самых актуальных задач – обеспечение максимальной доступности культуры для граждан, вне зависимости от того, в каком регионе или населенном пункте человек проживает и каковы его доходы. «Культурная среда», «Цифровая культура» и «Творческие люди» – вот те составляющие, которые позволят создать единое пространство страны и сохранить при этом самобытность регионов.

Важными направлениями работы в предстоящем году станут реализация мероприятий в рамках объявленного в России Года театра, подготовка и празднование 75-летия образования Калужской области, подготовка к 75-летию Великой Победы.

Эрмитаж всё ближе

Министр отметил, что в регионе развивается музейная сеть. К объединенному музею-заповеднику, присоединяются новые филиалы. В целях создания филиала Эрмитажа в Калуге совместно с Управлением по охране объектов культурного наследия области в 2018 году разработан проект приспособления Дома Гражданского губернатора под музейную деятельность, который проходит государственную экспертизу. В 2019 году начнутся мероприятия по его реставрации.

Объектами пристального внимания министерства остаются усадьба Полотняный Завод, архитектурный ансамбль «Гостиные ряды», Палаты Торубаевых, усадьбы Авчурино и Павлищев Бор и другие. Поиск инвесторов, готовых выступить партнерами в государственно-частных проектах реставрации данных памятников – приоритетная задача министерства и Управления по охране объектов культурного наследия.

По словам министра, на территории области выстроена система фестивалей и праздников, прошедший год отмечен оживлением гастрольной деятельности театральных и концертных коллективов. Участие в этой работе принимают в том числе и некоммерческие организации, пример – Международный кинофестиваль «Встреча». Павел Суслов призвал потенциальных получателей государственных и негосударственных грантов активнее заявлять о себе.

В сельской местности отметят лучших

В соответствии с соглашением бюджету области из федерального бюджета предоставлена субсидия на поддержку отрасли культуры Калужской области. Средства пойдут на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений и лучших сельских учреждений культуры, комплектование книжных фондов библиотек, подключение общедоступных библиотек к сети интернет, техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов, создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

В рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» («Местный дом культуры») в 2018 году региону выделена субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

Кроме того, в 2018 году Калужской области выделена федеральная субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

Также Калужская область успешно участвует в конкурсах Фонда кино по поддержке кинотеатров. На сегодняшний день в области уже открыто 14 новых цифровых кинозалов на базе культурно-досуговых учреждений.

Глава ведомства отметил, что при поддержке губернатора в 2017-2018 годах для всех муниципальных районов выделены субсидии из областного бюджета на приобретение автоклубов для выездного обслуживания населения.

Современной площадкой для развития различных направлений творчества является Инновационный культурный центр. В прошедшем году здесь создан коворкинг-центр «Точка кипения» - пространство коллективной работы по различным направлениям. Летний амфитеатр оборудовали светодиодным экраном, что дает возможность транслировать фильмы в формате высокой четкости при любых погодных условиях. В областной филармонии проведен ремонт зрительного зала и гардеробной, произведена реконструкция оркестровой ямы, обновлено покрытие сцены. Продолжается переоборудование открытой концертной площадки «Гостиный двор». В октябре в рамках реализации Всероссийского проекта Министерства культуры РФ состоялось открытие виртуального концертного зала на базе областной филармонии. Калужский театр юного зрителя и Калужский кукольный театр получили новое оборудование в рамках поддержки из федерального бюджета, такая же поддержка будет продолжена и в 2019 году.

Искусство охватывает детей

Растет число обучающихся в детских школах искусств. Повышается конкурс при поступлении в областной музыкальный колледж и областной колледж культуры и искусств, чему во многом способствуют меры поддержки талантливых детей и молодежи на федеральном и региональном уровнях. Ежегодно присуждаются стипендии Правительства области одаренным детям и молодежи, выделяются субсидии из федерального бюджета на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств. В 2018 году по решению Правительства РФ детские школы искусств нашего региона получили 77 фортепиано. Ежегодно из областного бюджета выделяется 5 млн. рублей на приобретение музыкальных инструментов для организаций дополнительного образования в сфере культуры.

В КГУ им. К.Э. Циолковского продолжается работа по организации обучения по специальностям сферы культуры. Здесь ведется обучение по направлениям «Библиотечно-информационная деятельность», «Народное художественное творчество», «Педагогика сценического искусства». Следующий шаг - открытие в текущем году специальности «Социокультурная деятельность» и «Музыкальное исполнительство».

«Мы сделаем театр юного зрителя одним из лучших в стране»

- Люди, работающие в этой сфере в вашем регионе – любят свое дело, любят творчество, - отметила член комитета Государственной Думы ФС РФ по культуре Наталья ПИЛЮС. - Калужская область является флагманом в развитии и экономики, и культуры, широко представлена на федеральном уровне. Безусловно, здесь есть все условия – заинтересованные руководители, талантливые люди и активное население – для новых достижений».

Благодарность руководству области выразили Евгений Князев, Игорь Угольников и Екатерина Толстая за поддержку в реализации проектов.

Подводя итог работы коллегии, Анатолий Артамонов коснулся всех направлений работы ведомства. Речь шла о восстановлении памятников истории и архитектуры, сохранении мемориалов, посвященных военной истории Отечества, об образовательных проектах и воспитании последователей, важности поддержки культуры на селе, о работе театров.

Говоря о Калужском ТЮЗе, губернатор высоко оценил работу коллектива, признав при этом стесненными условия, в которых он находится:

- Мы понимаем, что вам нужно выходить на большие площадки, и мы обязательно это в ближайшее время сделаем. Мы сделаем театр юного зрителя одним из лучших в стране.