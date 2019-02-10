За год архивы Калужской области пополнились 34 тысячами единиц хранения

10.02.2019 18:33 102

В пятницу, 8 февраля, в калужском Инновационном культурном центре на расширенном заседании коллегии с участием министерства культуры области, Управления по охране объектов культурного наследия региона и областного Управления по делам архивов, ведомства отчитались об итогах работы в 2018 году, обозначили задачи на 2019 год.

Участие в мероприятии приняли губернатор Анатолий Артамонов, член комитета Государственной Думы ФС РФ по культуре Наталья Пилюс, председатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин, члены регионального Правительства.

По информации начальника Управления по делам архивов Майи ДОБЫЧИНОЙ, в 2018 году архивными учреждениями области проведен большой объем работ по обеспечению сохранности, учету и использованию документов Архивного фонда Российской Федерации. Показатели «Основных направлений развития архивного дела» на 2018 год и показатели подпрограммы «Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Калужской области» Государственной программы «Развитие культуры в Калужской области на 2014–2020 годы» выполнены в полном объеме.

В 2018 году на государственное и муниципальное хранение принято 34 242 ед. хранения, в том числе 13 767 ед. хранения от ликвидированных учреждений, предприятий и организаций области.

Объем документов (ед. хр.), хранимых архивными учреждениями Калужской области на 01.01.2019 составил 2 581 467 единиц хранения, из них 2 514 254 единиц хранения на бумажных носителях и 67 213 единиц хранения на специальных носителях (фото, фоно, видео).

В порядке осуществления текущей деятельности архивными учреждениями исполнено 18 734 обращения от граждан и организаций, проведено 213 информационных мероприятия. Всего в истекшем году количество пользователей архивной информацией составило 35 674 чел., пользователем было выдано 125 127 документов и дел.

Научно-справочный аппарат архивов планомерно переводится в электронный формат. В 2018 году государственными архивами оцифровано 199 дел (153 163 листа) периода до 1917 года и 76 813 кадров микропленки фонда пользования. По состоянию на 01.01.2019 оцифровано заголовков дел по описям государственных архивов – 1 396 181. Все оцифрованные описи дел размещены на страницах государственных архивов Калужской области сайта «Архивная служба Калужской области» www.arhive.admoblkaluga.ru, что позволяет пользователям удаленно работать с электронными образами описей. В 2018 г. в режиме удаленного доступа сделано 45 935 просмотров.

Среди задач, стоящих перед управлением на 2019 год - продолжение работ по повышению пожарной безопасности архивов, их технической укрепленности, обеспечению охранного режима, усиление контроля за сохранностью архивных документов; организация мероприятий по информатизации и созданию эффективных архивных ресурсов на основе научно-справочного аппарата и электронных копий архивных документов; качественное изменение формата взаимодействия архивов с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществление обмена юридически значимыми документами социально-правового характера в форме электронного документооборота по защищенным каналам связи.

Анатолий Артамонов положительно оценил работу ведомства, пожелал успешной работы в текущем году.