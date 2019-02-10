Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Воскресенье, 10 февраля
$ 66.06 0.04
74.90 0.07
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

За год архивы Калужской области пополнились 34 тысячами единиц хранения

10.02.2019 18:33 0 102
За год архивы Калужской области пополнились 34 тысячами единиц хранения

В пятницу, 8 февраля, в  калужском Инновационном культурном центре на расширенном заседании коллегии с участием министерства культуры области, Управления по охране объектов культурного наследия региона и областного Управления по делам архивов, ведомства отчитались об итогах работы в 2018 году, обозначили  задачи на 2019 год.

Участие в мероприятии приняли губернатор Анатолий Артамонов,  член комитета Государственной Думы ФС РФ по культуре Наталья Пилюс, председатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин, члены регионального Правительства.

По информации начальника Управления по делам архивов Майи ДОБЫЧИНОЙ, в 2018 году архивными учреждениями области проведен большой объем работ по обеспечению сохранности, учету и использованию документов Архивного фонда Российской Федерации. Показатели «Основных направлений развития архивного дела» на 2018 год  и показатели подпрограммы «Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Калужской области»  Государственной программы «Развитие культуры в Калужской области на 2014–2020 годы» выполнены в полном объеме.

В 2018 году на государственное и муниципальное хранение принято 34 242 ед. хранения, в том числе 13 767 ед. хранения от ликвидированных учреждений, предприятий и организаций области.

Объем документов (ед. хр.), хранимых архивными учреждениями Калужской области на 01.01.2019 составил 2 581 467 единиц хранения, из них 2 514 254 единиц хранения на бумажных носителях и 67 213 единиц хранения на специальных носителях (фото, фоно, видео).

В порядке осуществления текущей деятельности архивными учреждениями исполнено 18 734 обращения от граждан и организаций, проведено 213 информационных мероприятия. Всего в истекшем году количество пользователей архивной информацией составило 35 674 чел.,  пользователем было выдано 125 127 документов и дел.

Научно-справочный аппарат архивов планомерно переводится в электронный формат. В 2018 году государственными архивами оцифровано 199 дел  (153 163 листа) периода до 1917 года и 76 813 кадров микропленки фонда пользования. По состоянию на 01.01.2019 оцифровано заголовков дел по описям государственных архивов – 1 396 181. Все оцифрованные описи дел размещены на страницах государственных архивов Калужской области сайта «Архивная служба Калужской области» www.arhive.admoblkaluga.ru, что позволяет пользователям удаленно работать с электронными образами описей. В 2018 г. в режиме удаленного доступа сделано 45 935 просмотров.

Среди задач, стоящих перед управлением на 2019 год  - продолжение работ по повышению пожарной безопасности архивов, их технической укрепленности, обеспечению охранного режима, усиление контроля за сохранностью архивных документов;  организация мероприятий по информатизации и созданию эффективных архивных ресурсов на основе научно-справочного аппарата и электронных копий архивных документов; качественное изменение формата взаимодействия архивов с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществление обмена юридически значимыми документами социально-правового характера в форме электронного документооборота по защищенным каналам связи.

Анатолий Артамонов положительно оценил работу ведомства, пожелал успешной работы в текущем году.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: область
Еще новости из рубрики «Общество»

Культурные итоги: в Калуге рассказали о достижениях, будущем ТЮЗа и открытии Эрмитажа 10.02.2019 18:35

Год медицины в отдельно взятом регионе 08.02.2019 16:19

Контроль за перевозками детей усилили после трагедии на дороге 08.02.2019 16:00

Школьник посидел в кресле губернатора 07.02.2019 16:35

Новый завод построят в Калужской области 06.02.2019 14:48

Народные новости
5995 32
Alejandro
6197 32
Pravdiviy
4230 9
Boris14

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк делает госуслуги еще доступнее

06 фев 2019 15:10
Новости компаний

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

Общие проблемы со здоровьем у дальнобойщиков и программистов

Покупайте в интернете дешево: обзор цен всех магазинов

Ferretti e Ferretti и Caroti — правильная детская мебель

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.