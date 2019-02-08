От ядерной боеголовки до компьютерной игрушки: необычные «железяки» собрали в новом музее

Компьютеры прочно вошли в нашу жизнь. Мы к ним настолько привыкли, что порой просто не замечаем. Взглянуть на технику новыми глазами и окунуться в историю её создания предлагают в Боровске. Там в конце января открылся Музей компьютеров.

Его создатель Владимир Архипов уверят, что подобного музея в России ещё не было.

- Восемь лет назад я понял, что компьютеры везде, а нормального музея нет. Молодёжь, которая учится, например, в Высшей школе экономики на программной инженерии, не знает историю техники, - рассказывает он.

Сам Владимир по первому образованию инженер-математик, по второму – экономист.

- Мне брат сильно помогает, он технарь – кандидат технических наук, - с гордостью отмечает кандидат экономических наук.

На сегодняшний день коллекция Владимира Архипова насчитывает порядка 24 000 экспонатов. Среди них есть комптометр Burrouhts 1912 года, арифмометр Mersedes 1930 года, терминал Memorex 1967 года, ноутбук Epson Geneva 1984 года и многое другое.

- Широкой публике, конечно, интересно не всё, только какие-то знаковые вещи, - отмечает Владимир.

Сам он москвич, но свою уникальную коллекцию решил «поселить» именно в Боровске.

- На мой взгляд, Боровск - город чрезвычайно интересный, недооценённый с точки зрения туризма, у него большие перспективы!

Примечательна не только «биография» экспонатов, но и истории их попадания в руки коллекционера. За одними «железками» пришлось охотиться на аукционах, другие были выброшены на помойку, третьи – отдали в добрые руки.

Чешская вычислительная машина 1912 года. На ней есть клавиатура, счётчик, рычаг гашения, клавиши. Такой прототип калькулятора. Оказалось, её использовали охранники одного заведения - подсчитывали очки, играя в азартные игры.



Редкий экземпляр - «Электроника 100».

- Сейчас мы восстанавливаем «Электронику 100», - рассказывает Владимир. - Вырвали этот компьютер из «хищных лап» главного инженера одного московского НИИ, который уже давно его распилил на кусочки и хотел сделать гриль.

- «Электроника 100» рассчитывала траекторию ядерных боеголовок, - рассказывает экскурсовод Александр. – Вообще изначально все компьютеры создавались для военных нужд.

Позже компьютер использовался как система управления производством.

Большинство экспонатов в рабочем состоянии. Часть коллекции пока находится в разобранном виде. Над «железками» с вывернутыми внутренностями трудятся денно и нощно, чтобы воскресить к новой жизни.

- Мне хотелось, чтоб у человека, пришедшего к нам на выставку, создалось впечатление полного погружения в историю. Поэтому все экспонаты постарались представить в интерьерах их времени.

Рабочий стол инженера. Логарифмическая линейка, счёты, книга.



Телефон. Конец XIX века – начало XX века.

- Мы хотим показать, как развивалась человеческая мысль, - подводя нас от одного стола к другому, рассказывает Александр.



Стол инженера 30-х годов прошлого века.



«Мерседес» без колёс - арифмометр 1930 года, прототип компьютера.



Портрет известного математика и механика Софьи Ковалевской.



40-е года XX века. Радио и переносной телефон. Во Вторую мировую войну с такими телефонами по окопам ползали связисты.

Каждая деталь в интерьере продумана.



Здесь пока только работают над экспозицией. Рабочее место радиоэлектроника в 60-80-х годах.

Разглядывая экспонаты, понимаешь, как быстро всё меняется. То, что ещё вчера казалось невероятным, сегодня - обыденность.



Например, до того, как произвели дискеты и диски, пользоваться приходилось вот такими перфокартами. На них выбивали определённую единицу. Это самый первый программный код. В такой перфокарте находилось всего 8 бит информации.



Так выглядел 1 Мегабайт.



А это 4 Килобайта.



Жесткий диск. 5 Мегабайт.

- Самый первый ноутбук создали американцы в 1981 году. Он весил 11 кг, - рассказывает Александр. Потом появилась техника более похожая на современную. Это ноутбук Epson Geneva 1984 года.



Кассета – жёсткий диск ноутбука.



Аппарат начала 90-х годов, который прозвали «микроволновка». Здесь уже стоит жидкокристаллический, двухцветный экран. Мышек ещё нет. Их создадут позже, для нужд военных, потом – обывателей.



Место программиста. Конец 90-х годов прошлого века – начало 2000-х.

В музее собрана небольшая экспозиция телефонов. Здесь есть по-настоящему раритетные вещи.



Один из первых мобильных телефонов Nokia.

- Его носили как сумку. Люди покупали даже нерабочие экземпляры, - рассказывает Александр.



Motorola с выдвижной антенной.



Небольшая экспозиция фотоаппаратов. Фотоаппарат Polaroid.



Терминалы. Один компьютер предназначался для нескольких десятков пользователей.



Memorex 1964 года. 4 цвета.



Графическая станция 80-х годов. Про неё даже в интернете информацию не найти.

Плакаты напоминают диалог секретарши и «мымры» из фильма «Служебный роман»:

- Какая занятная репродукция «Джоконды».

- Да что вы, Людмила Прокофьевна. Это же не репродукция! Это наша вычислительная машина.

Сейчас для посетителей музея разработаны 4 экскурсии разной степени сложности.

- Если не занудствовать, рассказывая, сколько разрядов там, сколько сям, то посетителям интересно. Я старательно подбирал материал. Наиболее благодатные слушатели – ученики 5-7 классов и люди старше 50 лет, - рассказывает создатель музея.

Сейчас здесь создают комнату сисадмина, собирают списанную технику с заводов, научные книги советского периода.

- Планов у нас очень много. Музей создавался как культурно-просветительский проект.

Фото автора.

Уважаемые читатели! А вы пользователись такой техникой? Расскажите в комментариях!