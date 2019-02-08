Контроль за перевозками детей усилили после трагедии на дороге

08.02.2019 16:00 402

В пятницу, 8 февраля, в Калуге прошло совещание по вопросу о необходимости соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства при осуществлении перевозок пассажиров автобусами. Его провёл заместитель губернатора области Василий БЫКАДОРОВ.

Поводом для обсуждения послужила авария автобуса с детьми из города Ярцево Смоленской области, которая произошла 3 февраля на дороге Калуга - Вязьма.

Участники совещания высказали ряд предложений, которые могут поспособствовать сделать перевозки безопаснее.

По информации Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, на территории нашего региона зарегистрировано 5285 автобусов, принадлежащих 186 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Их деятельность строго регламентирована федеральным и региональным законодательством.

На официальном сайте ГИБДД.МВД.РФ создан региональный сервис приема уведомлений о перевозке организованных групп детей автобусами. В 2018 году в Госавтоинспекцию области поступило 3 687 таких уведомлений. За различные нарушения требований, предъявляемых к организованной перевозке детей, 624 из них были отклонены. В целях недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов с октября прошлого года в регионе принимаются дополнительные меры по контролю перевозок. К административной ответственности привлечены 2197 водителей и 56 должностных лиц.

С 1 марта 2019 года, согласно новым требованиям федерального законодательства, перевозки пассажиров автобусами без соответствующей лицензии и вовсе будут запрещены.

Одним из самых крупных перевозчиков детей в нашем регионе является государственное предприятие «Школьный автобус». На его балансе – 394 машины, которые ежедневно перевозят более пяти тысяч учащихся по 276 маршрутам. Автобусы оборудованы согласно специальному техническому регламенту, обеспечивающему безопасность детей. В этой связи было предложено именно на платформе ГКУ «Школьный автобус» организовать деятельность единого регионального оператора по сбору и обработке информации, связанной с детскими перевозками, в том числе на внешкольные мероприятия и экскурсии.

Профильным министерствам рекомендовали определить в подведомственных детских учреждениях лиц, ответственных за организацию перевозок детей автобусами в соответствии с квалификационными требованиями. Руководителям муниципалитетов – усилить контроль за содержанием дорожной сети на подведомственных территориях.

Особое внимание также планируется уделить обучению водителей пассажирского транспорта приемам оказания первой помощи при ДТП, а также информированию населения, в первую очередь родительской общественности, о требованиях, предъявляемых к перевозкам детских групп.