Калужанин предложил скинуться на врачей

С проблемой нехватки врачей-специалистов сталкивался хотя бы раз в жизни каждый из нас. В Калуге, чтобы попасть на приём, например, к детскому кардиологу или аллергологу, записываться приходится минимум за месяц. Те, кому нужна консультация врача срочно, вынуждены обращаться в частные клиники, где время ожидания приёма составляет от силы 2–3 дня.

«Талончиков на завтра нет»

Собственно, калужанин Арсен ПАРСЕГОВ поступает именно так. При этом консультироваться он предпочитает со столичными докторами: уровень специалистов, которые работают в частных клиниках Калуги, его не всегда устраивает. Отмечу, что на эту тему он рассуждает отнюдь не как дилетант: по своему первому образованию Арсен — врач, закончил лечебный факультет 2-го Московского медицинского института.

— Проработал по специальности 6 лет, — рассказывает он. — Сначала практиковал в хирургическом отделении БСМП, потом недолгое время — в «Скорой помощи». После этого ушёл в бизнес. Одна из причин такого решения — финансовый вопрос. У меня пятеро детей. Достойно содержать большую семью на зарплату врача, к сожалению, невозможно.

В 2012 году Арсен закончил Бизнес-школу в Сколково и занялся своим делом. Однако касаться так или иначе вопросов здравоохранения ему всё равно приходится: то один ребёнок заболеет, то другой.

— Мы с супругой столкнулись с тем, что врачей-специа­листов в Калуге не хватает. А к тем, которые есть, очереди по несколько месяцев. Например, жена пытается записать ребёнка к ЛОР-врачу, а ей говорят: «На этот месяц талончиков нет. Запись только на следующий». Такая же проблема с кардиологом. И это только полбеды. Если не хочешь ждать месяц, можно сходить в частную клинику. Но проблема ещё и в квалификации специалистов, в их подходе к лечению заболевания. Это не то. Сужу об этом как врач.

— Однажды подумал: «А как же другие люди, которые не в состоянии заплатить 5–7 тысяч рублей в месяц, чтобы съездить в Москву на консультацию к хорошему специалисту?», — продолжает Арсен. — Тогда и возникла идея создать общественный фонд, который привозил бы из Москвы в Калугу нужных специалистов — детских и взрослых.

Миллион на фонд

— Идея заключается в следующем, — говорит мой собеседник. — Фонд снимает небольшой кабинет, где каждый день принимает какой-либо специалист. Допустим, по понедельникам приём ведёт кардиолог, по вторникам — аллерголог и т. д. Для малоимущих — многодетных родителей, матерей-одиночек, инвалидов — консультации врачей будут бесплатными. Причём им не понадобится приносить с собой миллион бумаг из разных служб для подтверждения своего статуса. Всем остальным за приём придётся заплатить, но он будет стоить дешевле, чем если бы они обратились к тому же специалисту в Москве.

Содержать фонд, по замыслу Арсена Парсегова, должны сами калужане. В какую сумму это обойдётся, предприниматель пока точно не знает.

— День работы врача хорошего уровня — это тысяч 15–20, — размышляет он. — Таких специалистов нужно, допустим, 7. То есть в неделю их услуги будут обходиться примерно в 140 тысяч рублей. Зарплатный фонд на месяц — около 500–600 тысяч рублей. Ещё надо предусмотреть расходы на заработную плату медсёстрам, юристу, оплату коммунальных услуг. Допустим, это ещё 300–400 тысяч. Итого — миллион. Для региона это не очень большие деньги. Конечно, я не смогу дать ни миллион, ни 100 тысяч. Но перечислять каждый месяц 5–10 тысяч рублей для многих — вполне посильная задача. Кроме того, я готов искать в Москве специалистов высокого уровня и договариваться, чтобы они приезжали в Калугу и вели здесь приём.

Съесть слона

Своей идеей Арсен поделился недавно в одной из социальных сетей, предложив калужанам поддержать его инициативу. Откликнулись многие — правда, с желанием не поддержать, а покритиковать. Народ интересовался, кто и как будет определять неплатёжеспособность пациентов и много ли пользы всего лишь от консультации, без обследования.

Чёткого ответа на первый вопрос у бизнесмена сейчас нет.

— Если честно, я пока не знаю, как определять, может человек за себя заплатить или по-настоящему нуждается. Допустим, многодетным родителям достаточно будет принести свидетельства о рождении детей. То же самое, если говорим об одиноких мамах. Надо подумать, как убрать в сторону ходоков-халявщиков, чтобы целенап­равленно помогать тем, кому наша помощь действительно нужна.

— Допустим, эту проблему решили. Но, вероятно, возникнет другая: желающих попасть на приём к московскому специалисту окажется так много, что запись на приём к ним будет расписана тоже на месяц вперёд, как в городских поликлиниках.

— Я прекрасно понимаю, что мы не решим проблему в государственных масштабах. Конечно, всем мы не поможем, — соглашается Арсен Парсегов. — Но в бизнесе есть такое правило: «Слона нужно есть по кусочкам». Если хотя бы 10, 20 человек получат хорошую, квалифицированную помощь, уже хорошо.

Арсен подчёркивает: речь не идёт о создании очередной частной клиники — только о нормальной первичной консультации, той, которой в Калуге сейчас нет.

— Нужны хорошие клиницисты, диагносты, которые увидят проблему и подскажут пациенту, как её решать, чтобы ему не нужно было совершать массу ненужных действий.

Базовые вещи

Задаю бизнесмену ещё один вопрос, который интересовал многих его виртуальных собеседников: какой его интерес во всей этой истории? Он отвечает:

— Мне просто нравится помогать людям. Так всю жизнь делали и мой дед, и мой отец. Осознанное желание помогать возникло у меня в 2002–2003 годах, когда я прочитал «Педагогическую поэму» Макаренко. Я и сейчас часто её перечитываю. Моя мечта — создать фонд помощи детям-сиротам, построить детскую коммуну и организовать в России коммунарское движение. Для этого пошёл учиться в магистратуру на педагога-психолога, чтобы понимать психологию детей, в том числе с девиантным поведением.

Увы, желающих поддержать Арсена в создании фонда «Жители Калуги» пока не нашлось. Он для себя решил так: если никто из калужан так и не откликнется, он попросит людей предоставить ему контакты тех, кто нуждается во врачебной консультации, и каждый месяц будет оплачивать одной семье дорогу и приём любого доктора в Москве.

— Наше общество стало очень эгоцентричным. Каждый думает только о себе. Мы потеряли соборность, понимаете? И вернуть её очень сложно. Но всё-таки нужно помнить, что есть базовые вещи, и одна из них — помогать. Не проходить мимо, помочь подняться, если человек упал, дать хлеба, накормить. Это то, что отличает нас от животных.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Эта статья была опубликована в №6 газеты «Калужский перекрёсток» от 06.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.