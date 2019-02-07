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Школьник посидел в кресле губернатора

07.02.2019 16:35 0 544
Школьник посидел в кресле губернатора

В четверг, 7 февраля, школьник из Обниска Глеб Климкин побывал с экскурсией в областной администрации на площади Старый Торг. Такая возможность ему была предоставлена в рамках новогодней акции «Елка добра». В осуществлении мечты четвероклассника из наукограда, имеющего ограничения  по здоровью, принял участие заместитель губернатора области – руководитель администрации губернатора Геннадий Новосельцев.

Мальчик хорошо учится, принимает активное участие в жизни школы, класса и реабилитационного центра «Доверие». Три года занимается танцами на колясках, отлично плавает, участвует в городских и областных конкурсах творчества для детей. В настоящий момент восстанавливается после операции, из-за врожденного заболевания передвигается на инвалидной коляске. Однако это не помешало юному обнинцу отправиться на импровизированную экскурсию по зданию областной администрации, которую провел Геннадий Новосельцев.

Глеб и его родители побывали в приемной Президента России в Калужской области, куда приходят жители региона со своими просьбами и проблемами, а также в большом зале заседаний Правительства. Гостям из наукограда удалось посмотреть, где работают председатель областного парламента Виктор Бабурин и врио Главного федерального инспектора по Калужской области Алексей Лебедев.

Особый интерес вызвало посещение кабинета губернатора, где гостей лично встретил Анатолий Артамонов. Пользуясь случаем, мальчик сфотографировался за рабочим столом главы региона и задал ему несколько вопросов, в частности, трудно ли быть губернатором?

- Бывает, что и сложно, – ответил глава региона. – Но надо быть трудолюбивым и уделять работе много времени.

Глава региона рассказал, что много ездит и летает в другие страны, где налаживает полезные для развития области контакты с деловыми партнерами и бизнесменами.

Школьник поделился с губернатором своими успехами. В завершение встречи Анатолий Артамонов пожелал Глебу здоровья и хорошей учебы.

Напомним, проект «Елка добра» стартовал в регионе накануне Нового года. О своих мечтах написали 50 юных жителей области с ограниченными возможностями здоровья. Шарами с цифрами, за которыми скрывалось желание ребёнка, украсили ёлку в Концертном зале областной филармонии. Снимали украшения представители региональной власти, которым и предстояло выполнить мечты юных земляков.


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Тэги: область
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