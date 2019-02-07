Техническое обслуживание газового оборудования в жилом доме

07.02.2019 15:44 237 Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»

В связи с участившимися несчастными случаями, связанными с несоблюдением абонентами правил использования газом в быту, а также из-за ненадлежащего технического состояния внутридомового/внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО), в 2008 году Правительство РФ утвердило Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549 (Правила № 549).

Кто несет ответственность за состояние газового оборудования?

Согласно п.п «к» п. 21 этих Правил, абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового/внутриквартирного газового оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении. Ответственность за надлежащее техническое состояние ВДГО/ВКГО, а следовательно, и безопасность его использования закреплена за абонентом (собственником, нанимателем). Необходимость проведения технического обслуживания газового оборудования и заключения договоров – это не новшество, а требование законодательства и норм безопасности.

Что будет, если договор на техническое обслуживание не заключен?

Если у абонента нет договора на техническое обслуживание и аварийно- диспетчерское обеспечение, то поставщик газа – компания «Газпром межрегионгаз Калуга» вправе не заключать договор на поставку газа потребителю либо приостановить исполнение своих обязательств по ранее заключенному договору (Правила № 549).

Поставщик газа в данном случае руководствуется не только требованиями законодательства, но и правилами обеспечения безопасности пользователей природного газа. Поставка газа на неисправное оборудование недопустима. Даже при условии полной и своевременной оплаты потребленного газа.

С какими организациями заключается договор на техническое обслуживание?

Техническое обслуживание ВДГО/ВКГО – работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям. Техническим обслуживанием любого газового оборудования должны заниматься специализированные организации. К специализированным организациям относятся организации, осуществляющие свою деятельность по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО, в том числе, газораспределительные организации, соответствующие установленным требованиям, направившие в уполномоченный орган исполнительной власти уведомления о начале осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО.

Специализированная организация, не являющаяся газораспределительной организацией, заключает с газораспределительной организацией, имеющей обязанность по транспортировке газа до многоквартирного дома (жилого дома, домовладения), в котором установлено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, а также имеющей в своем составе аварийно-диспетчерскую службу, соглашение об осуществлении аварийно-диспетчерского обеспечения внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Специализированные организации должны иметь в своем составе штат квалифицированных сотрудников, имеющих профильное образование, прошедших необходимое для проведения газоопасных работ обучение и аттестацию по итогам обучения.

На территории Калужской области специализированные организации, которые осуществляют предпринимательскую деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, состоят в реестре Главного управления «Государственной жилищной инспекции» Калужской области