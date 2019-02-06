Молодая мама в Калуге осталась без средств к существованию

Галине с сыном Ярославом (1 год и 8 месяцев) очень нужна помощь. Женщина осталась без средств к существованию и без жилья.
- С родственниками отношения не сложились. Отец ребёнка никак не помогает. Женщина жила в съёмной квартире, на днях жильё попросили освободить. Поскольку пособие по уходу за ребёнком мама получать перестала, стало особенно тяжело, - рассказывают волонтёры. – Сейчас она ищет временное жильё, возможно, с подселением. Галина готова помогать по дому и хозяйству.
На данный момент семья также нуждается в продуктах питания: крупы, макароны, тушенка, консервы, картофель. Ребёнку необходимы подгузники пятого размера.
По вопросам оказания помощи можно связаться с куратором семьи Екатериной по телефону 8 900 575 03 13 или в группе «Новый день Помощь детям Калуга Обнинск Волонтёры».
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