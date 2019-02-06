Снеговик-гигант поселился на трассе

Несколько лет назад мы рассказывали об огромном снеговике, который слепили жители Корекозево. В этом году он появился вновь и стал местной достопримечательностью.
- Проезжал мимо и обалдел, когда увидел, - пишет в соцсетях Михаил ФИЛАТОВ. - Там ещё табличка и банка висят: «Фото - 10 р». Очень большой снеговик. Круто.
- Молодцы! С каждым годом всё больше и больше, - пишет Елена ПИЩУГИНА.
Один из авторов необычного снеговика – Алексей ДЁМОЧКИН.
- Думаю, простоит ещё долго и будет будоражить проезжающих! Лепили с друзьями и младшим братом вечерами после работы, до поздней ночи! На все ушло три дня! Последний день лепили до двух часов ночи! – рассказал Алексей. - Лепили без какой-либо техники, как многие могут подумать, всё сами – руками. Снег закидывали лопатами, возили на строительных тачках, верхние комки лепили, стоя на высокой лестнице. Снеговик стоит на трассе, очень много проезжающих останавливается, фотографируется, некоторые даже сначала проезжают, потом резко тормозят и сдают назад, чтобы запечатлеть его.
Уважаемые читатели! А каких снеговиков вам доводилось лепить? Расскажите в комментариях!
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