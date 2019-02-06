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Снеговик-гигант поселился на трассе

06.02.2019 12:55 3 1447 Елена Французова, Фото: соцсети.
Снеговик-гигант поселился на трассе

Несколько лет назад мы рассказывали об огромном снеговике, который слепили жители Корекозево. В этом году он появился вновь и стал местной достопримечательностью.

- Проезжал мимо и обалдел,  когда увидел, - пишет в соцсетях Михаил ФИЛАТОВ. - Там ещё табличка и банка висят: «Фото - 10 р». Очень большой снеговик. Круто.

- Молодцы! С каждым годом всё больше и больше, - пишет Елена ПИЩУГИНА.

Один из авторов необычного снеговика – Алексей ДЁМОЧКИН.

- Думаю, простоит ещё долго и будет будоражить проезжающих! Лепили с друзьями и младшим братом вечерами после работы, до поздней ночи! На все ушло три дня! Последний день лепили до двух часов ночи! – рассказал Алексей. - Лепили без какой-либо техники, как многие могут подумать, всё сами – руками. Снег закидывали лопатами, возили на строительных тачках, верхние комки лепили, стоя на высокой лестнице. Снеговик стоит на трассе, очень много проезжающих останавливается, фотографируется, некоторые даже сначала проезжают, потом резко тормозят и сдают назад, чтобы запечатлеть его.

Уважаемые читатели! А каких снеговиков вам доводилось лепить? Расскажите в комментариях!


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Авторы
Елена Французова 
Фото: соцсети.
Тэги: общество
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