30-летие вывода советских войск из Афганистана отметят автопробегом

В пятницу, 8 февраля, в 9:00 в сквере Защитников Отечества в Калуге стартует автопробег, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
- Автопробег пройдет по памятным местам области по маршруту: Калуга – Кондрово – Медынь – Малоярославец – Калуга, - сообщает Областной молодёжной центр. - Состоится возложение цветов и венков к воинским мемориалам.
В мероприятии примут участие члены юнармейских и военно-патриотических организаций, учащиеся кадетских классов, активисты караульной службы на Посту №1.
Напомним, что 15 февраля исполнится 30 лет со дня окончания вывода советских войск из Афганистана.
|
Молодая мама в Калуге осталась без средств к существованию 06.02.2019 14:55
Снеговик-гигант поселился на трассе 06.02.2019 12:55
Обзор недели: СК шагает по стране 05.02.2019 21:30
В Калужской области погибают уникальные усадьбы 05.02.2019 17:10
От 14 до 94: ЗАГС рассказал, в каком возрасте женятся калужане 05.02.2019 15:29
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Сбербанк делает госуслуги еще доступнее
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: