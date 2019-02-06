30-летие вывода советских войск из Афганистана отметят автопробегом

В пятницу, 8 февраля, в 9:00 в сквере Защитников Отечества в Калуге стартует автопробег, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

- Автопробег пройдет по памятным местам области по маршруту: Калуга – Кондрово – Медынь – Малоярославец – Калуга, - сообщает Областной молодёжной центр. - Состоится возложение цветов и венков к воинским мемориалам.

В мероприятии примут участие члены юнармейских и военно-патриотических организаций, учащиеся кадетских классов, активисты караульной службы на Посту №1.

Напомним, что 15 февраля исполнится 30 лет со дня окончания вывода советских войск из Афганистана.