Два новых фельдшерско-акушерских пункта открылись в Мосальском районе

06.02.2019 11:18 170

Во вторник, 5 февраля, в Мосальском районе области начали работу два новых фельдшерско-акушерских пункта.

Мобильный медицинский комплекс на базе автомобиля КамАЗ совершил первый выезд в поселок Раменский. Здесь врачами и фельдшерами Мосальской ЦРБ были осмотрены более 30 граждан. В выездном приеме приняли участие хирург, гинеколог, терапевт, врач функциональной диагностики, сотрудники лаборатории. За несколько часов все желающие граждане прошли диспансеризацию, получили рекомендации по профилактике и лечению различных заболеваний.

Мобильный ФАП Мосальского района – один из пяти подобных комплексов, недавно приобретенных для региона на средства резервного фонда Правительства РФ. Такие же установки в эти дни начинают работу в Медынском, Ульяновском, Козельском и Барятинском районах области.

Во второй половине дня состоялось торжественное открытие стационарного фельдшерско-акушерского пункта в поселке Калуговский. В мероприятии приняли участие министр здравоохранения области Константин Баранов, глава администрации МО «Мосальский район» Алексей Кошелев, жители муниципалитета.

На приобретение и оснащение ФАПа всем необходимым оборудованием из областного бюджета было выделено 3 млн. 300 тыс. рублей. Организованы несколько кабинетов для проведения выездных приемов узкими специалистами, прививочная, лаборатория, имеется стандартное диагностическое оборудование и холодильник для хранения вакцин.

Поселок Калуговский находится в 70 км от Центральной районной больницы и на большом удалении от других населенных пунктов. Здесь проживает свыше 140 человек, из которых порядка двадцати – дети. Открытие современного фельдшерско-акушерского пункта значительно улучшит качество медицинского обслуживания местного населения. На это обстоятельство в своем выступлении обратил особое внимание Константин Баранов. Он, в частности, подчеркнул, что в этом году в регионе на смену устаревшим будет установлено еще 43 пункта, из которых два – в Мосальском районе.

- Уверен, что работа в условиях современных ФАПов поможет специалистам первичного звена вовремя диагностировать различные заболевания и своевременно направить вас на лечение, - резюмировал министр, обращаясь к жителям поселка.