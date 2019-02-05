Обзор недели: СК шагает по стране

05.02.2019 21:30 1149

В среду, 6 февраля, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели» и «Новости. Личный взгляд». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике историк, маркетолог, соавтор книги «Тайны старой Калуги. Живые истории» Наталья НОВОСЕЛЬЦЕВА делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: Заявленная в прошлом обзоре премьера боевика «Захват мэрии силовиками», стартовавшая в далеком Нефтеюганске, с большими сборами идет теперь по стране. На следующий же день стало известно о проводимых СК и ФСБ обысках в администрации недалёкой подмосковной Балашихе. Чуть позже – об обысках в здании правительства Ленобласти и задержании на рабочем месте её вице-губернатора Олега Коваля, курировавшего сферу ЖКХ и энергетики. У Коваля типичный для чиновника такого уровня послужной список: депутат заксобрания, замсекретаря отделения «Единой России», руководитель главного управления обустройства войск Минобороны РФ, работа в Газпроме. Махинации с газом ему и инкриминируют.

Но самым эффектным на данный момент развитием данного сюжета стал арест сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова. Спецоперация по его задержанию была проведена более чем показательно – во время заседания Совфеда, при личном участии генпрокурора и главы СК. Злые языки язвят, что, когда последний начал зачитывать постановление о снятии неприкосновенности, сенаторы, за исключением заранее предупрежденной Матвиенко, нервно вжались в кресла. А когда прозвучала фамилия «Арашуков», облегченно вздохнули. Кроме самого Арашукова. Он, напротив, мгновенно мобилизовался и побежал к выходу. Но спикер Матвиенко была мобилизована не хуже его:

- Рауф Раулевич, сядьте на место! - «ледяным голосом» отчеканила она.

Позже на наивный вопрос журналистов, как же такой человек мог работать сенатором, Матвиенко отрезала:

- Всё в чём его обвиняют, он совершил до начала работы в Совете Федерации!

Ещё деталь. На допросе сенатор заявил, что плохо понимает по-русски и попросил переводчика.

Сенатору предъявляют заказные убийства, участие в ОПС, дестабилизацию обстановки в Карачаево-Черкесии путём призыва к свержению власти. Но виной всему опять-таки газ. В составе созданной его родным отцом внутри Газпрома группировки, Арашуков украл слишком много газа – на 30 млрд. рублей.

А как всё хорошо для отца и сына Арашуковых шло: уважение приличных людей, достойный уровень жизни, Киркоров и Басков на семейных торжествах, орден Даниила Московского лично из рук патриарха…

Неделю омрачила трагедия. Утром в воскресенье в Калужской области опрокинулся автобус, везший детей из смоленского Ярцево в Калугу на танцевальный конкурс. Погибли трое взрослых и четверо детей. По свидетельству очевидцев, причина – «дорога, как ледяное зеркало». Региональные власти эту версию сразу же отмели. Не на должном уровне, судя по всему, и техническое состояние автобуса. Следствие, как говорится, покажет. Но вопросы, боюсь, останутся.

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе Наталье НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ, историку, маркетологу, соавтору книги «Тайны старой Калуги. Живые истории». 1. – Самая главная для нас новость – презентация новой книги моего супруга Алексея Урусова «Тайны старой Калуги. Живые истории». Она состоялась в конце января. На эту встречу мы пригласили наших партнёров: поэтов, художников, бизнесменов, общественных деятелей, – всех тех, кто помог книге увидеть свет. Сейчас мы готовимся к большой встрече с нашими читателями, которая состоится 17 февраля. Мероприятие пройдёт в формате интерактивной экскурсии.

2. – Радуюсь творческим успехам дочери.

Она занимается в художественной школе и вокальной студии. Причём на вокал мы изначально ставку не делали. Отвели дочку в студию, скорее, для общего развития. Недавно состоялся отчётный концерт, на котором ребёнок продемонстрировал результат своей двухлетней работы. Он оказался довольно высоким. Это отметили даже преподаватели из других школ.

3. – На этих выходных мы в качестве приглашённых гостей участвовали в финале региональной премии «Предприниматель года-2018».

Хотелось бы, чтобы таких мероприятий в Калуге было больше, и не только для предпринимателей. На мой взгляд, профессиональные конкурсы нужны для врачей, учителей, музыкантов – молодых и уже состоявшихся, чтобы стимулировать их развитие. Чтобы появлялся новый взгляд на привычные вещи. Чтобы горожане знали, что в Калуге есть талантливые люди, и их много. Всё это в конечном итоге будет способствовать развитию нашего города.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!