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В Калужской области погибают уникальные усадьбы

05.02.2019 17:10 0 655 Даниил Марченко
В Калужской области погибают уникальные усадьбы

Усадьба Брынь в Думиничском районе.

Две усадьбы нашего региона вошли в список из 12 разрушающихся провинциальных усадеб, составленного для проекта «Арзамас». Список, составленный московским историком архитектуры Александром Можаевым, был опубликован в понедельник, 4 февраля.

В него попала усадьба Брынь в Думиничском районе. Она уникальна не только очень ранней датировкой (не позже 1730-х), но и тем, что это настоящий усадебно-производственный комплекс сродни Полотняному Заводу.

Комплекс в Ферзиково пока так и не дождался реставрации.

Второй объект - это усадьба Ферзиково, отстроенная коллежским советником Александром Чири­ковым в третьей четверти XVIII века. По словам Можаева, «для Москвы подобная сохранность — большая редкость, так как жилые дома поголовно перестраивались после 1812 года, и таким представительным барочным дворцом с 21 окном по фасаду гордилась бы любая московская улица».

В 2015 году губернатор передал здание частному инвестору Владимиру Кирницкому для реставрации и размещения гостиницы, досугового центра и музеев.

По словам историка, «долгожданная «реставрация» началась не с противоаварийных работ, а с того, что с главного фасада были стесаны все кирпичные наличники. На их место должны были встать отливки, но в декабре 2017-го инвестор Кирницкий был арестован по обвинению в другой незаконной деятельности».

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Автор
Даниил Марченко 
Тэги: общество архитектура
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