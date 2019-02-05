Модернизация системы здравоохранения: что ждёт калужан

Во вторник, 5 февраля, в Москве прошла рабочая встреча министра здравоохранения России Вероники СКВОРЦОВОЙ и губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА.

В разговоре о перспективах развития региональной медицины приняли участие также министр здравоохранения области Константин Баранов, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области Эдуард Кузькин, главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» Владимир Кондюков, председатель правления Калужского ИКТ-кластера и директор ЗАО «Калуга Астрал» Игорь Чернин.

Как пройдёт реорганизация

Главной темой стало обсуждение вопроса реорганизации системы здравоохранения Калужской области. Она проводится в рамках поручений президента с целью оптимизации и улучшения качества оказания медицинской помощи населению.

Напомним, в этом году в целях повышения доступности и качества медицинской помощи в регионе создаются шесть межрайонных центров. К ЦРБ Кировского района будут присоединены Центральные районные больницы Барятинского, Куйбышевского и Спас-Деменского районов. К ЦРБ Людиновского района – больница Жиздринского района. В состав Юхновской ЦРБ войдут Износковская и Мосальская ЦРБ. К Сухиничской ЦРБ присоединят Мещовскую и Думиничскую больницы. К ЦРБ Козельского района – Ульяновскую ЦРБ. К Дзержинской ЦРБ – больницу Медынского района. Реорганизация затронет и городские учреждения: к Калужской городской больнице № 4 им. А.С. Хлюстина присоединят Ферзиковскую ЦРБ, к Калужской городской больнице № 5 – ЦРБ Перемышльского района.

- При этом важно понимать, что в ходе реорганизации в указанных больницах полностью сохранится коечный фонд и круглосуточных, и дневных стационаров, - подчеркнул министр Константин Баранов. - Сокращения коснутся только административно-хозяйственного аппарата. Все медработники останутся работать. Главным результатом проводимого реформирования станет то, что жители районов смогут оперативно получать медицинскую помощь, в том числе консультации «узких» специалистов. В межрайонные центры их будут доставлять медицинские автобусы, работа которых будет организована по принципу хорошо зарекомендовавших себя школьных автобусов.

На что потратят миллионы в 2019 году

Обсуждался также вопрос создания современного единого медицинского центра на базе Калужской областной клинической больницы, строительства нового клинического корпуса онкологического диспансера, а также планы по открытию новых сосудистых центров.

Продолжится в области и модернизация фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время их в регионе 373.

В 2019 году планируется закупить и установить 45 модульных ФАПов, оснастив их в соответствии с современными стандартами. На эти цели из областного бюджета планируется выделить свыше 160,5 млн. рублей. В настоящее время завершены работы по установке ФАПов в с. Поречье Малоярославецкого района, д. Асеньевское Боровского района, с. Брынь Думиничского района, пос. Калуговский Мосальского района, Муратовский Щебзавод г. Калуга, с. Ахлебинино Перемышьского района.

Начали работу в области и первые пять мобильных медицинских комплексов для оказания помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек. Средства в размере около 42 миллионов рублей на их приобретение были выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Передвижные ФАПы на базе автомобиля КАМАЗ, оснащенные всем необходимым оборудованием, уже начали работу в Медынском, Ульяновском, Козельском, Барятинском и Мосальском районах.

Зачем нужна цифровизация здравоохранения

Отдельной темой обсуждения стала работа, проводимая в регионе по цифровизации здравоохранения.

В настоящее время в медицинских организациях области, как и по всей стране, идет процесс внедрения региональной медицинской информационной системы. Создан Региональный центр обработки данных. Для лечебно-профилактических учреждений приобретается необходимое оборудование и автоматизированные рабочие места. Все медицинские организации подключаются к высокоскоростным линиям связи. Достигнуты высокие показатели по внедрению автоматизированной системы управления для скорой медицинской помощи. Идет обучение специалистов. Практически все учреждения этой сферы в регионе включены в новую защищенную сеть передачи данных. Завершается установка и внедрение программного обеспечения «Процессинговый центр лекарственного обеспечения медицинских стационаров Калужской области» и интеграция с информационной системой ГП «Калугафармация». На основании перечня Министерства здравоохранения РФ, в который вошли семь организаций нашего региона, проведены тестовые подключения к федеральной телемедицинской системе. Это позволит нашим специалистам принимать участие в телемедицинских консультациях (консилиумах врачей), а также в других мероприятиях.

Что построят за счёт федерального бюджета

Отметим, что в ходе рабочей встречи в министерстве здравоохранения был достигнут ряд договоренностей об усилении мер поддержки калужского здравоохранения со стороны федерального ведомства.

В частности, планируется выделение дополнительных средств на закупку автомашин скорой помощи, оказание помощи в реорганизации учреждений здравоохранения региона, строительстве многопрофильной поликлиники на Правобережье Калуги и клинического корпуса областного онкодиспансера.