Артамонов навестил в больнице детей и взрослых, пострадавших в аварии с автобусом

05.02.2019 11:09 195

В понедельник, 4 февраля, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ побывал в Анненках, где проходят лечение пассажиры смоленского автобуса, перевернувшегося на выходных на дороге Калуга - Вязьма.

В Калужской областной клинической детской больнице глава региона побеседовал с детьми, доставленными сюда на лечение после ДТП, а также с их родителями.

Там же Анатолий Артамонов встретился с заместителем губернатора Смоленской области Оксаной ЛОБОДОЙ, приехавшей из соседнего региона, чтобы оказать необходимую помощь землякам.

- Вы сработали на высочайшем уровне. Благодаря действиям Ваших специалистов удалось избежать большего числа жертв, - подчеркнула она, выразив благодарность калужанам от имени главы Смоленской области Алексея Островского.

- Медицинский персонал областной детской больницы с удвоенной ответственностью относится к пострадавшим детям, ведь они получили не только физические, но и психологические травмы, - отметил калужский губернатор. - С детьми работают психологи, многие уже выписываются сегодня. Это страшная трагедия, и мы сделаем из нее дополнительные выводы для себя.

Напомним, в автобусе находилось 47 человек, из них 17 взрослых и 30 детей. На месте аварии 7 человек погибли. В больницы Калужской области были доставлены 23 пострадавших. В настоящее время в Калужской областной клинической больнице остаются 4 взрослых, в областной клинической детской больнице – 4 детей. Состояние пострадавших средней степени тяжести, без ухудшения.