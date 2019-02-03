Цветы-однодневки: как разводить лилейники

Лилейники — растения некапризные.

Зима — благодатное время для планировки сада. Опытные дачники уже готовятся высадить цветочную рассаду и делятся секретами ухода за растениями в клубе «Эдельвейс». Темой встречи на этот раз стали многолетники — лилейники.

В последние годы эти растения пользуются невероятной популярностью. Селекционеры следят за тенденциями. В итоге вместо привычных 22 видов они развели уже около 32 тысяч! За что же так цветоводы полюбили лилейники, рассказала Людмила МАЗИНА.

«Элементарно, Ватсон!»

— У меня на участке 8 сортов, два из них раннецветущие — майские, мелкоцветковые. Есть среди моих зелёных питомцев и настоящая редкость — малиновый лилейник, — делилась цветовод с членами клуба. — В нашей полосе более распространён оранжевый. Цветок очень крупный и на первый взгляд незатейливый. Но если приглядеться, то окажется, что он невероятно красивый. Встречаются интересные оттенки. Растение в таком количестве у нас растёт, что мы к нему привыкли и этой красоты, увы, не замечаем. Рыжий лилейник — августовский цветок, распускается поздно, обладает высоким стеблем и достаточно крупными цветами. Вообще, сейчас тенденция идёт к тому, чтобы увеличить размер и количество цветков в кисти. Пока больше пяти штук на веточке я не встречала.

В переводе с латинского лилейник — это однодневка. А всё потому, что цветок радует нас лишь один день, на второй день он уже увядает, ему на смену распускается другой.

Лилейники хороши тем, что, в отличие от лилий и роз, не требуют особого ухода. За это их ещё называют цветками лентяев. Нетребовательны растения не только к уходу, но и к земле. Их не надо удобрять, как розы, что немаловажно. При желании с ними легко расстаться — не засоряют землю.

Лилейники ценят за цвет и форму листьев — рифлёную, фестончатую, с каймой. Селекционеры стремятся вывести чистые тона. К слову, в первые три года цветы не дают родительскую окраску.

Стоимость некоторых экземпляров доходит до 100 долларов.

— Лилейник великолепен, когда растёт огромным кустом. А это возможно только в больших усадьбах, — заметила в свою очередь цветовод Элеонора ЛУКИНА. У этой дачницы участок маленький. Поэтому она отдаёт предпочтение миниатюрным растениям.

— Мне ещё очень нравятся низкорослые сорта, которые цветут раньше лилий — в мае. Они очень ароматные. Цветочки у них небольшие — до 7 см, листья достаточно тонкие, — добавила Людмила Мазина.

Выбор места

— Современные сорта лилейников бывают двух видов. У первых листва отмирает на зиму, а вторые стоят вечнозелёные. Но абсолютно все лилейники могут пропасть, если не будет снежного покрова зимой. Чаще всего вечнозелёные лилейники не вымерзают, а выпревают.

Независимо от видов лилейники лучше сажать на открытых солнечных местах. Им необходим свет, особенно розовым, жёлтым, кремовым сортам. Тогда они вырастают во всей красе. А красным, малиновым сортам солнце нужно, но его лучи порой их обжигают, на цветках могут появиться пятна.

Конечно, лилейники растут и в полутени, но тогда у них вытягиваются цветоносы. А если цветок крупный, то даже при небольшом ветре цветонос легко ломается.

У меня растения сидят около пруда. Вообще, их советуют сажать поближе к водоёму. При этом важно учитывать расстояние между растениями. Они не должны расти ближе 60–80 см друг к другу, а некоторые даже ближе метра, поскольку лилейники очень быстро разрастаются.

На одном месте лилейники могут расти до 15 лет. Но всё-таки специалисты рекомендуют после 5 лет их рассаживать, так как растения начинают разрастаться по бокам, середина становится голой и вымерзает.

Подкормка и полив

— Поливать лилейники надо только в очень жаркое лето. При этом они не любят, чтобы их лишь слегка побрызгали водичкой. Увлажняют цветы хоть и редко, но так, чтобы влага на 25–30 см пропитала землю.

Удобрять цветы не нужно, иначе масса листьев увеличивается, а цветков, наоборот, становится меньше. Исключения делают лишь для растений, которые «живут» на песчаных почвах. Ранней весной или в первую половину лета такие лилейники подкармливают калием и фосфором. Это не идёт в ущерб цветению.

Лилейники хорошо растут на слабокислых почвах. Любят рыхлую землю. Если у вас земля глинистая, то надо добавлять в почву торф и песок.

Посадка

— Сажать эти цветы можно весь сезон начиная с весны и заканчивая осенью. Они хорошо принимаются. Как это делается? Если корни хорошие — зелёные, — то их просто как следует промывают водой и сажают.

Если вы купили растение в магазине и заметили, что корни подсохли, лучше замочить цветок на сутки в воде, затем убрать сухие корни, а клубеньки на конце, как у георгина, отсечь. Это стимулирует развитие мелких корешков.

Посадочная яма должна быть глубиной до 30 см — почти на штык лопаты. В неё добавляют перегной, песок, чтобы почва была рыхлой. Расправьте корни лилейника и сажайте. Затем цветы поливают. Следующий полив должен быть только после того, как появились первые листики замещения. Лично я несколько лилейников загубила, решила, что те плохо принимаются, надо, наверное, их почаще поливать. В итоге залила растения. То же самое с подкормками. Первый раз подкормить лилейник можно только после того, как вы увидели, что он принялся, что у него уже большая масса листьев. Раньше чем через месяц после посадки этого делать не стоит.

Хорошо лилейники гармонируют с флоксом метельчатым. Растения приблизительно в одно время цветут, условия содержания похожи.

Цветок прекрасно чувствует себя у водоёма.

Каждый цветок живёт всего один день.

Эта статья была опубликована в №5 газеты «Калужский перекрёсток» от 30.01.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.