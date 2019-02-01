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Как студенты развлекались на катке

01.02.2019 21:30 0 146 Светлана Теплякова, Фото автора и из архива Областного молодёжного центра.
Как студенты развлекались на катке

В Татьянин день мороз доходил до -17 градусов, но вечером студенты традиционно собрались на открытом катке на площади Маяковского — отметить праздник. Музыка, смех... Острые лезвия коньков рассекают лёд. Все весёлые, румяные от мороза. Коньки нарасхват, их даже не хватает. Девчонки жалуются: остались только большие размеры ботинок. В раздевалке все скамейки заняты. Для студентов в Татьянин день вход на лёд бесплатный.

Провести праздник пришли на  каток несколько сотен человек. И не только студенты! На льду и школьники, и семьи с детьми. Два часа конкурсов на обжигающем морозе: «Паровозики», «Весёлые старты», «Скоростная эстафета», катание на ледянках… Все получили сладкие призы, а самые активные — сертификаты на посещение клуба или кафе.

— Мы проводим этот праздник уже много лет, если позволяет погода, — рассказала специалист Областного молодёжного центра Ирина ЕГОРОВА. — В прошлом году отмечали Татьянин день на тюбингах, но в этом вновь вернулись на каток — это более домашний и уютный формат.

Влад ХОХЛОВ, студент 2-го курса Калужского колледжа экономики и технологий, будущий технолог общественного питания, признаётся, что на коньках катался три года назад и решил вспомнить прошлое. Павел АНТИПОВ, студент 2-го курса Железнодорожного техникума, будущий механик, катается на коньках с 4-го класса.

— Я уже не первый раз принимаю участие в празднике, нравится атмосфера, — говорит Павел. — Праздник получился прямо шик: грандиозно, с музыкой, ведущими, конкурсами и призами.

Однокурсницы Екатерина БЛИНОВА и Анна ПЕСКОВА (иняз КГУ) рады первому дню каникул. В планах у Анны — поездка в горы, покататься на горных лыжах, а у Екатерины — на сноуборде.

Первокурсники Глеб и Екатерина рассказали, что у них только сегодня закончились экзамены. Глеб — студент филфака КГУ, Екатерина учится на факультете естествознания университета.

Анастасия ГРЕМЯКОВА, студентка 2-го курса Калужского педколледжа, и 10-классница школы № 12 Екатерина ЗЫБИНА.

— Остался один зачёт — и всё: мы свободны! — говорит Настя. — Я учусь хорошо, стипендию получаю. На каток прихожу каждые выходные, а на каникулах вообще здесь все дни, наверное, буду.

В этом конкурсе остались самые стойкие.

Кто быстрее довезёт «пассажира»?

Девчонки обращаются с клюшкой не хуже мальчишек.

Эта статья была опубликована в №5 газеты «Калужский перекрёсток» от 30.01.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


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Авторы
Светлана Теплякова 
Фото автора и из архива Областного молодёжного центра.
Тэги: общество
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