Бабушек и дедушек начали сдавать напрокат

Центр социального обслуживания пожилых людей и инвалидов в Людиново разработал проект «Сервис мобильных бабушек». Благодаря ему молодые родители могут взять бабушку и дедушку напрокат. Пока такая услуга доступна только в Людиново и Жиздре.

- У нас в «штате» семь человек – два дедушки и пять бабушек, - рассказала нам 29 января директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Людиново Маргарита ВОЛЧКОВА. - Это люди, которые состоялись в жизни: учителя, художники, есть и преподаватель резьбы по дереву. Они хотят быть общественного полезными даже на пенсии. Не могут сидеть дома.

Заказывают пенсионеров молодые семьи, которым нужно помочь с детьми.

- Пожилые люди проводят досуг с ребятами: делают уроки, водят на выставки и в кино. Есть заявки на коллективные мероприятия – кружок резьбы по дереву, или художник готовил детей к конкурсу... Не во всех семьях есть бабушки и дедушки, которые всегда посидят с внуками.

К слову, такая услуга абсолютно бесплатна для родителей, да и пенсионеры за это денег не получают.

Уважаемые читатели! А как ваши бабушки и дедушки проводили с вами время? Расскажите в комментариях!