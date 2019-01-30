Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Среда, 30 января
$ 66.34 0.41
75.88 0.69
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Бабушек и дедушек начали сдавать напрокат

30.01.2019 11:54 1 753 Елена Французова
Бабушек и дедушек начали сдавать напрокат

Центр социального обслуживания пожилых людей и инвалидов в Людиново разработал проект «Сервис мобильных бабушек». Благодаря ему молодые родители могут взять бабушку и дедушку напрокат. Пока такая услуга доступна только в Людиново и Жиздре.

- У нас в «штате» семь человек – два дедушки и пять бабушек, - рассказала нам 29 января директор центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Людиново Маргарита ВОЛЧКОВА. - Это люди, которые состоялись в жизни: учителя, художники, есть и преподаватель резьбы по дереву. Они хотят быть общественного полезными даже на пенсии. Не могут сидеть дома.

Заказывают пенсионеров молодые семьи, которым нужно помочь с детьми.

- Пожилые люди проводят досуг с ребятами: делают уроки, водят на выставки и в кино. Есть заявки на коллективные мероприятия – кружок резьбы по дереву, или художник готовил детей к конкурсу... Не во всех семьях есть бабушки и дедушки, которые всегда посидят с внуками.

К слову, такая услуга абсолютно бесплатна для родителей, да и пенсионеры за это денег не получают.

Уважаемые читатели! А как ваши бабушки и дедушки проводили с вами время? Расскажите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Елена Французова 
Тэги: общество маргарита волчкова
Еще новости из рубрики «Общество»

Обзор недели: Воланд или западные спецслужбы? 29.01.2019 21:30

Как не дать пропасть смородине 28.01.2019 21:30

Платных пациентов будут принимать только после 15:00 28.01.2019 12:03

Семье с тройняшками подарят квартиру в Калуге 28.01.2019 11:29

Стало известно, когда начнётся реконструкция дома Билибиных 25.01.2019 12:02

Народные новости
476 1
Pervoeaprelya
1418 6
VGA
2000 6
hunter

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 30 января, 18:00
"Прафилактика рака, мифы, вопросы", факты
Калуга
чт 31 января, 10:00
Контактная выставка "Федерация кошек"
Панорама, ТЦ
вс 03 февраля, 18:00
Занятия историческими танцами
Городской Досуговый центр
сб 09 февраля, 17:00
Фестиваль памяти Давида Самойлова
Обнинск, ДК ФЭИ

Для детей

чт 31 января, 10:00
Космодрайв - космический парк
Калуга
вс 03 февраля, 11:00
Сказка Палочка-выручалочка
Калуга
пт 01 февраля, 11:00
Спектакль «Кентервильское привидение»
Орион, КЗТА
вс 03 февраля, 12:00
«Маленькие истории о больших художниках»
Калужский музей изобразительных искусств

Концерты

пт 01 февраля, 19:30
Концерт Гуши Катушкина.
Небо, антикафе
пт 01 февраля, 21:00
Концерт группы «Очелье сороки»
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 02 февраля, 17:00
Тимур Шаов
Дом музыки
сб 02 февраля, 19:00
«Последняя любовь адмирала Колчака».
Филармония

Кино

Волки и Овцы: Ход свиньей
Астерикс и тайное зелье
Т-34
Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители
Блоги компаний

Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе

24 янв 2019 16:40
Новости компаний

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

«Ростелеком» провел новый этап испытаний отечественных решений по квантовой защите передачи данных

Как оформить узкую и длинную кухню?

Онлайн страхование машины

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.