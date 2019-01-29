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Обзор недели: Воланд или западные спецслужбы?

29.01.2019 21:30 0 204
Обзор недели: Воланд или западные спецслужбы?

В среду, 30 января, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике фотограф Эдуард СЫЧЁВ делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.

Обзор недели

 

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:

В Нефтеюганске прошла премьера боевика «Захват мэрии силовиками». Во время планёрки под председательством мэра в помещение ворвался отряд бойцов в камуфляже и масках: «Всем оставаться на местах!», «Мобильники — на стол!», и всё такое. Бедные чиновники до 9 вечера находились под прицелами автоматов.

Официальных комментариев от региональных властей пока нет. В самой мэрии говорят, что повод — какая-то мутная сделка о купле-продаже муниципальной земли, к которой якобы причастен мэр. Но мало ли мутных сделок — разобраться можно было и без наделавшего шума маскарада. Как бы то ни было, после «штурма» к мэру приехал первый замгубернатора и потребовал сложить полномочия. По слухам, за этим — передел влияния и контроля. Название города, кстати, символичное: Нефтеюганск — «река нефти».

На днях руководство МВД заявило, что западные спецслужбы готовят сценарии конфликтов в регионах России. Судя по этой истории, реализация коварных планов уже началась.

Но самое громкое дело недели — кража картины «Ай-Петри. Крым» Куинджи из Третьяковской галереи. В разгар работы музея посетитель снял её со стены, зашёл за колонну, вынул полотно из рамки, с Куинджи под мышкой спокойно вышел на улицу, сел в белый «Мерседес» и уехал. Куда там старикам-разбойникам!

Всё это зафиксировали видеокамеры, по их записям похитителя и вычислили. Им оказался проживающий в Подмосковье предприниматель из Крыма, находящийся под подпиской о невыезде как фигурант дела о хранении наркотиков. Похищение произошло в день рождения сразу двух разным образом причастных к истории людей: художника Архипа Куинджи, автора похищенной картины, и Виктора Золотова, главы Росгвардии, охраняющей Третьяковскую галерею. Ещё деталь: картина застрахована якутской компанией «Стерх». Говорят, что без проделок Воланда и Ко всё это само собой совпасть не могло.

Теперь, конечно, во всех музеях страны начнутся тотальные проверки. Будут что-нибудь выявлять. А в соцсетях политически неблагонадёжно шутят: после похищения «Крыма» Куинджи нужно бдительнее охранять «Курильские острова» Верещагина. Шутку растиражировали вполне благонадёжные СМИ.

Раз уж упомянуты  Курилы, по данным ВЦИОМа, 77% россиян — против их передачи Японии. Поставят их на кон в переговорах с маленьким, но ловким дальневосточным соседом или нет — ещё одна захватившая СМИ и соцсети тема. Официальные заявления сводятся к тому, что вопрос этот на повестке переговоров с Японией даже  не стоит. Цель их — точка во Второй мировой войне, мир, дружба. А все разговоры о передаче Курил — лишь медиажвачка. Но, если вопрос не стоит, зачем тогда этот опрос заказан ВЦИОМу? 100% его акций принадлежит государству.

Новости. Личный взгляд

 

Что запомнилось на прошлой неделе фотографу Эдуарду СЫЧЁВУ.

— Со дня на день ждём результатов Всероссийского межклубного фотоконкурса «Берега».

Заявки принимались до 31 декабря. Тема первого сезона — «Малая родина». Межклубные конкурсы не проводились в нашей стране давно. Поучаствовали в нём и 13 членов нашего фотоклуба «Калуга». Всего мы отправили около 100 работ. Стараемся не пропускать и международные конкурсы. Каждый день получаю по 10 приглашений. Одно из последних пришло из Венгрии.  

— Готовим с коллегами по клубу фотопутешествие к зубрам в заповедник «Калужские засеки».    

Поездка состоится в феврале. Впервые ездили туда в 2018 году и остались очень довольны. Было интересно наблюдать в заснеженном лесу за этими древними животными. Встреча с ними на многих участников нашего фотоклуба произвела такое сильное впечатление, что в этом году они предложили повторить поездку.

— Люблю снимать старую Калугу и пейзажи.

Я живу в историческом центре, на улице Баумана. Частенько беру внука, мы вместе гуляем, и во время прогулок я фотографирую. Нынешняя зима — просто бесподобна! Она дарит так много интересных сюжетов для фотографий!

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

  • 1 февраля. 120 лет назад в Калуге родился Александр Александрович Голубенцев (01.02(20.01)1899–1980). Композитор, педагог, преподаватель ГИТИСа (1932–1936), автор музыки к театральным спектаклям и фильмам. Написал оперу «Бабье лето», оперетту, романсы.
     
  • 3 февраля. 15 лет назад (3.02.2004) постановлением главы администрации Куйбышевского района была учреждена премия имени Валентина Васильевича Полуянова педагогическим работникам и учащимся. 5 мая 2017 года на здании Мокровской средней школы Куйбышевского района установили памятный знак в честь её бывшего директора, заслуженного учителя школы РСФСР, участника Великой Отечественной войны В. В. Полуянова.
     
  • 4 февраля. 180 лет назад в сельце Игнатьевское близ Малоярославца родилась русская писательница XIX века Надежда Владимировна Яковлева-Ланская (4.02(23.01).1839–20(8).03.1914). Многие её произведения содержали воспоминания о Калужском крае. Усадьба дворян Ланских находилась в селе Игнатьевском Малоярославецкого уезда. Похоронена в селе Михайловском Псковской губернии.
     
  • 4 февраля. 65 лет назад в посёлке Даган Иркутской области родился инок Трофим, в миру Леонид Иванович Татарников (4.02.1954.-1993). В августе 1990 года Леонид впервые приехал в Святую обитель Оптину Пустынь. Оптинский новомученик инок Трофим принял смерть от сатаниста — ритуального убийцы в Пасхальное утро апреля 1993 года.

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество обзор недели
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