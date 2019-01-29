Обзор недели: Воланд или западные спецслужбы?

В среду, 30 января, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике фотограф Эдуард СЫЧЁВ делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.
Обзор недели
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Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:
В Нефтеюганске прошла премьера боевика «Захват мэрии силовиками». Во время планёрки под председательством мэра в помещение ворвался отряд бойцов в камуфляже и масках: «Всем оставаться на местах!», «Мобильники — на стол!», и всё такое. Бедные чиновники до 9 вечера находились под прицелами автоматов.
Официальных комментариев от региональных властей пока нет. В самой мэрии говорят, что повод — какая-то мутная сделка о купле-продаже муниципальной земли, к которой якобы причастен мэр. Но мало ли мутных сделок — разобраться можно было и без наделавшего шума маскарада. Как бы то ни было, после «штурма» к мэру приехал первый замгубернатора и потребовал сложить полномочия. По слухам, за этим — передел влияния и контроля. Название города, кстати, символичное: Нефтеюганск — «река нефти».
На днях руководство МВД заявило, что западные спецслужбы готовят сценарии конфликтов в регионах России. Судя по этой истории, реализация коварных планов уже началась.
Но самое громкое дело недели — кража картины «Ай-Петри. Крым» Куинджи из Третьяковской галереи. В разгар работы музея посетитель снял её со стены, зашёл за колонну, вынул полотно из рамки, с Куинджи под мышкой спокойно вышел на улицу, сел в белый «Мерседес» и уехал. Куда там старикам-разбойникам!
Всё это зафиксировали видеокамеры, по их записям похитителя и вычислили. Им оказался проживающий в Подмосковье предприниматель из Крыма, находящийся под подпиской о невыезде как фигурант дела о хранении наркотиков. Похищение произошло в день рождения сразу двух разным образом причастных к истории людей: художника Архипа Куинджи, автора похищенной картины, и Виктора Золотова, главы Росгвардии, охраняющей Третьяковскую галерею. Ещё деталь: картина застрахована якутской компанией «Стерх». Говорят, что без проделок Воланда и Ко всё это само собой совпасть не могло.
Теперь, конечно, во всех музеях страны начнутся тотальные проверки. Будут что-нибудь выявлять. А в соцсетях политически неблагонадёжно шутят: после похищения «Крыма» Куинджи нужно бдительнее охранять «Курильские острова» Верещагина. Шутку растиражировали вполне благонадёжные СМИ.
Раз уж упомянуты Курилы, по данным ВЦИОМа, 77% россиян — против их передачи Японии. Поставят их на кон в переговорах с маленьким, но ловким дальневосточным соседом или нет — ещё одна захватившая СМИ и соцсети тема. Официальные заявления сводятся к тому, что вопрос этот на повестке переговоров с Японией даже не стоит. Цель их — точка во Второй мировой войне, мир, дружба. А все разговоры о передаче Курил — лишь медиажвачка. Но, если вопрос не стоит, зачем тогда этот опрос заказан ВЦИОМу? 100% его акций принадлежит государству.
Новости. Личный взгляд
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Что запомнилось на прошлой неделе фотографу Эдуарду СЫЧЁВУ.
— Со дня на день ждём результатов Всероссийского межклубного фотоконкурса «Берега».
Заявки принимались до 31 декабря. Тема первого сезона — «Малая родина». Межклубные конкурсы не проводились в нашей стране давно. Поучаствовали в нём и 13 членов нашего фотоклуба «Калуга». Всего мы отправили около 100 работ. Стараемся не пропускать и международные конкурсы. Каждый день получаю по 10 приглашений. Одно из последних пришло из Венгрии.
— Готовим с коллегами по клубу фотопутешествие к зубрам в заповедник «Калужские засеки».
Поездка состоится в феврале. Впервые ездили туда в 2018 году и остались очень довольны. Было интересно наблюдать в заснеженном лесу за этими древними животными. Встреча с ними на многих участников нашего фотоклуба произвела такое сильное впечатление, что в этом году они предложили повторить поездку.
— Люблю снимать старую Калугу и пейзажи.
Я живу в историческом центре, на улице Баумана. Частенько беру внука, мы вместе гуляем, и во время прогулок я фотографирую. Нынешняя зима — просто бесподобна! Она дарит так много интересных сюжетов для фотографий!
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
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По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
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