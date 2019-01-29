Обзор недели: Воланд или западные спецслужбы?

29.01.2019 21:30 204

В среду, 30 января, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике фотограф Эдуард СЫЧЁВ делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: В Нефтеюганске прошла премьера боевика «Захват мэрии силовиками». Во время планёрки под председательством мэра в помещение ворвался отряд бойцов в камуфляже и масках: «Всем оставаться на местах!», «Мобильники — на стол!», и всё такое. Бедные чиновники до 9 вечера находились под прицелами автоматов.

Официальных комментариев от региональных властей пока нет. В самой мэрии говорят, что повод — какая-то мутная сделка о купле-продаже муниципальной земли, к которой якобы причастен мэр. Но мало ли мутных сделок — разобраться можно было и без наделавшего шума маскарада. Как бы то ни было, после «штурма» к мэру приехал первый замгубернатора и потребовал сложить полномочия. По слухам, за этим — передел влияния и контроля. Название города, кстати, символичное: Нефтеюганск — «река нефти».

На днях руководство МВД заявило, что западные спецслужбы готовят сценарии конфликтов в регионах России. Судя по этой истории, реализация коварных планов уже началась.

Но самое громкое дело недели — кража картины «Ай-Петри. Крым» Куинджи из Третьяковской галереи. В разгар работы музея посетитель снял её со стены, зашёл за колонну, вынул полотно из рамки, с Куинджи под мышкой спокойно вышел на улицу, сел в белый «Мерседес» и уехал. Куда там старикам-разбойникам!

Всё это зафиксировали видеокамеры, по их записям похитителя и вычислили. Им оказался проживающий в Подмосковье предприниматель из Крыма, находящийся под подпиской о невыезде как фигурант дела о хранении наркотиков. Похищение произошло в день рождения сразу двух разным образом причастных к истории людей: художника Архипа Куинджи, автора похищенной картины, и Виктора Золотова, главы Росгвардии, охраняющей Третьяковскую галерею. Ещё деталь: картина застрахована якутской компанией «Стерх». Говорят, что без проделок Воланда и Ко всё это само собой совпасть не могло.

Теперь, конечно, во всех музеях страны начнутся тотальные проверки. Будут что-нибудь выявлять. А в соцсетях политически неблагонадёжно шутят: после похищения «Крыма» Куинджи нужно бдительнее охранять «Курильские острова» Верещагина. Шутку растиражировали вполне благонадёжные СМИ.

Раз уж упомянуты Курилы, по данным ВЦИОМа, 77% россиян — против их передачи Японии. Поставят их на кон в переговорах с маленьким, но ловким дальневосточным соседом или нет — ещё одна захватившая СМИ и соцсети тема. Официальные заявления сводятся к тому, что вопрос этот на повестке переговоров с Японией даже не стоит. Цель их — точка во Второй мировой войне, мир, дружба. А все разговоры о передаче Курил — лишь медиажвачка. Но, если вопрос не стоит, зачем тогда этот опрос заказан ВЦИОМу? 100% его акций принадлежит государству.

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе фотографу Эдуарду СЫЧЁВУ. — Со дня на день ждём результатов Всероссийского межклубного фотоконкурса «Берега». Заявки принимались до 31 декабря. Тема первого сезона — «Малая родина». Межклубные конкурсы не проводились в нашей стране давно. Поучаствовали в нём и 13 членов нашего фотоклуба «Калуга». Всего мы отправили около 100 работ. Стараемся не пропускать и международные конкурсы. Каждый день получаю по 10 приглашений. Одно из последних пришло из Венгрии.

— Готовим с коллегами по клубу фотопутешествие к зубрам в заповедник «Калужские засеки».

Поездка состоится в феврале. Впервые ездили туда в 2018 году и остались очень довольны. Было интересно наблюдать в заснеженном лесу за этими древними животными. Встреча с ними на многих участников нашего фотоклуба произвела такое сильное впечатление, что в этом году они предложили повторить поездку.

— Люблю снимать старую Калугу и пейзажи.

Я живу в историческом центре, на улице Баумана. Частенько беру внука, мы вместе гуляем, и во время прогулок я фотографирую. Нынешняя зима — просто бесподобна! Она дарит так много интересных сюжетов для фотографий!

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

1 февраля. 120 лет назад в Калуге родился Александр Александрович Голубенцев (01.02(20.01)1899–1980). Композитор, педагог, преподаватель ГИТИСа (1932–1936), автор музыки к театральным спектаклям и фильмам. Написал оперу «Бабье лето», оперетту, романсы.



120 лет назад в Калуге родился Александр Александрович Голубенцев (01.02(20.01)1899–1980). Композитор, педагог, преподаватель ГИТИСа (1932–1936), автор музыки к театральным спектаклям и фильмам. Написал оперу «Бабье лето», оперетту, романсы. 3 февраля. 15 лет назад (3.02.2004) постановлением главы администрации Куйбышевского района была учреждена премия имени Валентина Васильевича Полуянова педагогическим работникам и учащимся. 5 мая 2017 года на здании Мокровской средней школы Куйбышевского района установили памятный знак в честь её бывшего директора, заслуженного учителя школы РСФСР, участника Великой Отечественной войны В. В. Полуянова.



15 лет назад (3.02.2004) постановлением главы администрации Куйбышевского района была учреждена премия имени Валентина Васильевича Полуянова педагогическим работникам и учащимся. 5 мая 2017 года на здании Мокровской средней школы Куйбышевского района установили памятный знак в честь её бывшего директора, заслуженного учителя школы РСФСР, участника Великой Отечественной войны В. В. Полуянова. 4 февраля. 180 лет назад в сельце Игнатьевское близ Малоярославца родилась русская писательница XIX века Надежда Владимировна Яковлева-Ланская (4.02(23.01).1839–20(8).03.1914). Многие её произведения содержали воспоминания о Калужском крае. Усадьба дворян Ланских находилась в селе Игнатьевском Малоярославецкого уезда. Похоронена в селе Михайловском Псковской губернии.



180 лет назад в сельце Игнатьевское близ Малоярославца родилась русская писательница XIX века Надежда Владимировна Яковлева-Ланская (4.02(23.01).1839–20(8).03.1914). Многие её произведения содержали воспоминания о Калужском крае. Усадьба дворян Ланских находилась в селе Игнатьевском Малоярославецкого уезда. Похоронена в селе Михайловском Псковской губернии. 4 февраля. 65 лет назад в посёлке Даган Иркутской области родился инок Трофим, в миру Леонид Иванович Татарников (4.02.1954.-1993). В августе 1990 года Леонид впервые приехал в Святую обитель Оптину Пустынь. Оптинский новомученик инок Трофим принял смерть от сатаниста — ритуального убийцы в Пасхальное утро апреля 1993 года.

По материалам Областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!