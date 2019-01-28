Платных пациентов будут принимать только после 15:00

В понедельник, 28 января, на заседании регионального правительства в Калуге обсудили огромные очереди к кардиологу в областной больнице.

Жители районов жалуются, что записываются на приём к врачу за 1,5-2 месяца. Но даже после этого им приходится часами сидеть в очереди, ожидая приёма. Как выяснилось, сначала врач обслуживает платных пациентов.

- Почему в рабочее время платные услуги? – возмущался губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Платные услуги должны быть после окончания приёма!

- Эти потоки, действительно, должны быть разделены, - прокомментировали ситуацию в региональном министерстве здравоохранения. - Потребности в узких специалистах в районах очень велики. Не хватает даже специалистов на поликлиническом приёме, чтобы перекрыть все потребности... Дефицит кадров. Два кардиолога в областной поликлинике не перекроют потребность области.

- Давайте добавлять туда специалистов! – ответил на это губернатор. - Разделить потоки однозначно. Вообще, надо запретить принимать на платной основе до 15:00. Только после 15:00. И тогда у вас врачей станет хватать для того, чтобы плановый осмотр провести. Приказ издайте по министерству: для всех лечебных учреждений приём на платной основе после 15:00. Вот и всё!

Глава региона считает, что то, какое количество пациентов едет на консультацию в областную поликлинику, говорит о низком уровне оказания медицинской помощи в районах.

- Все районы едут в областную поликлинику. Узких специалистов не хватает, - ответили на это в минздраве.

- Разберитесь детально! – распорядился губернатор. - Учитывая, что кардиология у нас даёт наибольший процент по негативной статистике. Надо обратить внимание и какие-то дополнительные преференции направить, чтобы пошли работать в районы. Кардиолог - это в конце концов не хирург. Я не хочу принижать значимость той или иной вашей специализации. Но это терапевт по сути дела, поэтому не такая уж сложная задача. Хирурга, да, надо учить не менее 10 лет.

Уважаемые читатели! А у вас возникали проблемы с получением медицинской помощи? Расскажите в комментариях!