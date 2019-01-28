Семье с тройняшками подарят квартиру в Калуге

Семье, в которой в прошлом году родились трое мальчиков - Егор, Никита и Илья – подарят квартиру в Калуге. Такое распоряжение в понедельник, 28 января, сделал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ на заседании правительства.
- У нас есть семья, в которой родилось трое детей в 2018 году, - обратился к губернатору председатель Законодательного собрания Виктор БАБУРИН. - Приехали они с Молдавии, уже получили гражданство. В семье четверо детей живут в съемной квартире, работает он [папа] один, бедствуют.
- Где он работает? – спросил губернатор.
- На предприятии, - ответил Бабурин. - Там получает он по нашим меркам неплохо - 55 тысяч рублей, но на шестерых, сами понимаете. Платить за съемную квартиру. Партия обратилась каким-то образом помочь им.
- У нас же существует какой-то порядок: у кого тройня родилась, предоставляем жильё! – прокомментировал Артамонов.
- В 2017 году предоставляли квартиру, – напомнил глава заксобрания.
- Давайте и им! – распорядился Артамонов.
- Отдельного порядка предоставления жилья нет, - ответил на это городской голова Калуги. - У нас эта семья в очереди стоит по программе обеспечения доступным и комфортным жильём. Кроме того, все необходимые меры поддержки ей оказаны.
К слову, действительно, не всем семьям, в которых рождаются тройняшки, дарят квартиры. Многие калужане годами снимают жильё. Об одной такой семье мы несколько лет назад рассказывали на страницах «Калужского перекрёстка».
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