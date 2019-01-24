Наша Маша: камчатский медвежонок поселился в Калуге

Медвежонок Маша в среду, 23 января, прилетел с Камчатки в Москву, а затем на микроавтобусе животное доставили в центр «Феникс» в Калуге.
Напомним, что ослабленного медвежонка нашли у дороги. В честь спасительницы окрестили Машкой. Сначала животное находилось на передержке в зоопарке. Зоозащитница Вероника Матюшина согласилась забрать медвежонка в Калугу. После этого на Камчатке начался сбор средств на билет на самолет для медвежонка. Всего неравнодушные люди собрали более 40 тысяч рублей.
- Выпускать медвежонка нельзя, он ориентирован на человека и значит будет идти к жилью. На Камчатке всплеск численности медведей в результате человеческого разгильдяйства. Сирот много, и их отстреливают. Тамошние приюты для диких животных забиты под крышу, в том числе медведями. Его предлагали увезти в тайгу и там пристрелить, - рассказала Вероника МАТЮШИНА. - Медведь вообще зверь непростой, далеко немультяшно-мимишный. Мы отдаём себе отчёт, понимаем всю серьёзность нашего шага, серьёзность животного. Поэтому постараемся обеспечить не только правильное содержание животного всеми нашими силами и средствами (не очень большими), но и обеспечить взаимную безопасность.
Зоозащитники на официальной страничке медвежонка в «Фейсбуке» рассказали, что для Маши будут подыскивать зоопарк.
- Из «Феникса» - только в хороший зоопарк. И только проверенный. Можете быть уверены!
К слову, волонтёры долго готовились к приезду камчатского гостя, для Маши соорудили «берлогу» - просторный вольер.
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