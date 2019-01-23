Полноценную поликлинику на Правобережье построят не раньше, чем через полтора года

Во вторник, 22 января, жители Правого берега на встрече с городскими властями в очередной раз напомнили о большой проблеме - отсутствии хорошей поликлиники.
- Та, которая есть сейчас, маленькая, рассчитана всего на 10 тысяч человек, - посетовала одна из местных жительниц. – А у нас проживает уже 50 тысяч! И дальше это число будет только расти. Когда у нас будет своя поликлиника? Я знаю, что депутаты выносили эти вопросы на обсуждение, но воз и ныне там.
В городской управе говорят, что строительство лечебного учреждения планируется в скором времени, и вестись оно будет за счёт инвестора. Компания, заинтересованная в появлении такого объекта, уже есть.
- Мы сейчас будем предоставлять инвестору земельный участок, он находится рядом с недостроенным детским садом на Сиреневом Бульваре, - отметил представитель администрации. – Поликлиника будет совместная – детско-взрослая. В настоящее время инвестор готовит пакет документов для выдачи ему земельного участка под приоритетный социальный проект без конкурса. Со своей стороны, мы будем этот процесс активно толкать.
Предполагается, что реализация проекта займёт не менее полутора лет.
Чтобы снять остроту проблемы на то время, пока будет строиться лечебное учреждение, планируется арендовать или выкупать помещения и размещать там пункты первичного врачебного приёма. Соответствующее соглашение Калуга в ближайшее время заключит с областью.
Уважаемые читатели! А где ещё в городе существуют проблемы с медицинским обслуживанием? Пишите в комментариях!
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