Первый завод экотехнопарка в Михалях заработает осенью

Во вторник, 22 января, в селе Шанский завод глава населенного пункта отчиталась перед местными жителями о своей работе в 2018 году. Вроде бы местечковое мероприятие, но на нём была озвучена информация на тему как минимум областного масштаба.

Перед местными жителями выступил гендиректор первого предприятия, которое начнет перерабатывать бытовые отходы в экотехнопарке «Калуга». Он ответил на вопросы местных жителей.

Но для начала напомним историю вопроса.

Информация о том, что в Износковском районе начнут строить экотехнопарк «Калуга» появилась ровно год назад, в начале 2018-го. Согласно задумке областных властей на территории около 1000 гектар откроется промышленная площадка, куда будут привлекать различные предприятия, специализирующиеся на переработке мусора – от сортировочных и мусоросжигающих комплексов до производителей товаров из продуктов вторичной переработки.

После появления этой новости калужская несистемная оппозиция организовала протестное движение, в состав которого, помимо нескольких скептически настроенных местных жителей, вошли и московские дачники. Они попытались загубить идею в зародыше, сорвав процесс перевода земель, на которых планировалось строительство экотехнопарка, из сельхозназначения в промышленные.

Эта попытка потерпела крах, однако бунтовщики не успокоились. Когда смена статуса земель завершилась и начались подготовительные работы к запуску первого предприятия, тут же появились слухи, что на михалевские земли вереницей потянулись грузовики с московским мусором. Мол, его привозят из столицы «Камазами» и закапывают в богатую подводными водами михалевскую землю. А оттуда вся эта московская дрянь распространяется на многие километры, заражает колодцы и водопроводы, незаметно отравляя местных жителей.

Развеять все эти и им подобные слухи в Шанский завод приехал Олег Александрович ПАНКРАТОВ - гендиректор ООО «Профземресурс». Это первое предприятие, которое начнет работать в экотехнопарке «Калуга».

Начал он свое выступление с того, что рассказал, на каком этапе сегодня находится проект.

- Перед Новым годом мы получили положительное заключение Федеральной экологической экспертизы по проекту, сейчас находимся в главгосэкспертизе России. Выйти оттуда планируем в феврале-марте. В марте уже начнем выполнять строительно-монтажные работы. Запуск первого этапа запланирован на конец лета - начало осени.

По словам Панкратова, в рамках существующего юрлица будет создано обособленное подразделение, которое зарегистрируют в Износковском районе, и, следовательно, все налоги они будут платить здесь. Мало того, первый налог - на землю, поступит в бюджет Износковского района уже в ближайшее время. Это 15 миллионов рублей.

- Реки и воздух не загадите? – начали осторожно допытываться у гендиректора местные жители.

- Мы вообще ничего загаживать не собираемся, - ответил Панкратов. - У меня уже на этапе предпроектных работ был заключен контракт на поставку очень высококачественных очистных сооружений от немецкой компании Wehrle. Мы заключили контракт, и они уже готовят нам эти очистные. Когда мы их смонтируем, то подумаем устроить что-нибудь типа дня открытых дверей, чтобы показать, как они работают, какая вода получается на выходе. Мы ездили смотреть, как эти системы работают в Москве и Московской области. Вода, которая сбрасывается после очистки, пригодна для рыбохозяйственной деятельности. То есть её можно сбрасывать в водоёмы. А на одном объекте даже соорудили пруд, наполненный именно этой водой. И в нём уже два года живут и прекрасно себя чувствуют 200 карпов. Так что можете не волноваться, уровень очистки будет высочайшего качества. Это я вам гарантирую.

- А по воздуху? Будет пахнуть? – задали следующий вопрос жители Шанского завода.

- Нет. Мы сделаем специальную систему мониторинга, которая будет в режиме онлайн передавать данные на круглосуточную систему экомониторинга Калужской области. И если вдруг они увидят превышение по какому-либо показателю, то нам немедленно поступит сигнал об этом и будем принимать меры.

- А будут ли здесь сильно ядовитые отходы захоранивать? – не унимались местные.

- У нас тут будет строиться очень мощный сортировочный комплекс и в последующем развитие предприятий по мусоропереработке. И речь идет исключительно об отходах 4-5 классов. Это по классификатору твёрдые бытовые отходы. Это то, что вы сами ежедневно выбрасываете в мешочках с кухни своей. Никаких других отходов сюда привозиться не планируется, и в проекте этого нигде нет.

Но самым важным для присутствующих стал вопрос трудоустройства на новое предприятие. По словам Олега Александровича, он дал четкие указания при наборе сотрудников отдавать приоритет местным. С администрацией района уже достигнута договоренность о приёме анкет и резюме от местных жителей, которые хотят устроиться на новое предприятие.

- Пока что, на данном этапе, у меня нет штатного расписания, но скоро оно появится, и мы будем точно знать, сколько человек и каких профессий нам потребуется на первом этапе запуска проекта, сколько на втором и т.п. – говорит Панкратов. – Пока же я дал задание своему начальнику отдела кадров регулярно выезжать в районную и сельские администрации, собирать анкеты и резюме, которые принесли жители, проводить собеседования с желающими трудоустроиться. То есть создавать базу данных соискателей. Как только появится штатное расписание, мы начнём набор сотрудников, и в первую очередь будем рассматривать кандидатуры именно местных.

При этом по словам Панкратова, 50 человек из Износковского района уже трудоустроены и принимают участие в подготовительных работах на предприятии. Зарплата – 40-45 тысяч рублей.

После того, как жители Шанского завода исчерпали своё любопытство, глава Износковского района Владимир Леонов анонсировал начало масштабных работ по ремонту дорожной сети Износковского района. Их полностью реконструируют в направлении от Медыни до Михалей и далее к границе с Московской областью.

По завершении этих работ автомобилисты смогут добраться от Варшавского шоссе до Минского напрямик.

Как нам пояснили в региональном Министерстве дорожного хозяйства, планы по ремонту этой сети дорог в министерстве были уже очень давно, и вот, с появлением финансирования, это стало реальностью. Стоимость всех работ составит 3,3 миллиарда рублей. Планируется завершить их в течение 2019-2020 годов.

- Это практически 40 километров региональных и 20 километров местных дорог, - говорит министр дорожного хозяйства Калужской области Ольга ИВАНОВА. – Это очень большое направление.

Ремонтировать дороги будут, как говорится на языке профессионалов, кустом. Михалевский куст разбит на отдельные объекты и конкурсы по части из них уже состоялись, опредёлен подрядчик. По остальным объектам конкурсы до начала сезона также планируют завершить. Так что, если позволит погода и не возникнет форс-мажоров, к осени куст реконструируют полностью.

- Объект очень сложный, - говорит Ольга Иванова. – Проектом предусмотрен обход трёх населенных пунктов – Гусево, Гиреево, Шанский завод, а также строительство двух мостов. Дороги будут освещены, расширены, установят знаки, оборудуют тротуары.

На дорогах Износковского района будет использован только хорошо себя зарекомендовавший щебеночно-мастифный асфальт.

Наша справка

Согласно данным сервиса проверки контрагентов Seldon.Basis https://basis.myseldon.com/, ООО «Профземресурс» имеет весьма внушительный уставной капитал в размере 184,5 миллиона рублей. При этом у компании ещё более внушительные учредители: АО «Мосводоканал» и АО «ВТЕ Юго-восток».

И если первый в представлении не нуждается, то о втором известно, что его главный вид деятельности – производство основных неорганических химических веществ. Уставной капитал – 4 миллиарда рублей.

Компания действует с 2008 года и с тех пор выиграла 10 тендеров на общую сумму 4,27 миллиарда. Баланс предприятия – 9,48 миллиарда рублей.