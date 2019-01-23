Водку по калужским рецептам начали разливать в Обнинске

Легкий запах спирта разливается в холодном помещении цеха нового завода Кристалл в Обнинске. Он хранится в плотно закрытых цистернах по 150 кубометров каждая, но аромат все равно просачивается.

Спирт это только часть составляющей калужской водки. Второй важный ингредиент — вода. Её здесь берут с водоканала, убирают соли, обезжелезивают, прогоняют через несколько фильтров пока не доводят до кристальной чистоты.

В следующем цехе спирт соединяют с водой, проверяют крепость доливают тот ингредиент, которого не хватило, снова проверяют... получившаяся смесь это еще не водка. Сначала её надо пропустить через угольные фильтры, чтобы убрать сивушные масла, затем добавки и фильтры согласно рецепту для каждого сорта водки разные. После этого алкоголю дают «отдохнуть» и, наконец, разливают по бутылкам.

Ликеро-водочный завод хоть и расположен в Обнинске, но называется калужским. Его руководитель уверяет — предприятие преемник старинного, но обанкротившегося завода «Кристалл». Заявляет с полным правом — новому заводу в наследство достались и рецепты с калужского производства, и работники. Они теперь ездят на работу из Калуги в Обнинск.

А вот традиционное здание оказалось производителям алкоголя не нужно. С момента закрытия калужского завода серьезно изменились правила и нормативы, производство спиртного опасно, поэтому чтобы переоборудовать цеха согласно современным требованиям нужно вложить столько, что дешевле построить новый, отвечающий требованиям завод, вдали от домов.

Традиционные сорта калужского спиртного начали производить, в том числе, и по просьбе губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, который, после закрытия завода в Калуге, дал поручение возродить производство в регионе. Но кроме уже выпускаемых сортов на КЛВЗ «Кристалл» собираются возрождать и другие рецепты калужского завода. Во второй половине года планируют начать выпуск сладких и горьких настоек, перцовок и различных бальзамов по рецептам калужского предприятия.

В данный момент предприятие выпускает 6 млн. бутылок в месяц, но способен нарастить объёмы до 10 млн.