Вышла новая книга «Тайны старой Калуги. Живые истории»

На днях вышло новое издание в литературно-исторической серии «Тайны старой Калуги». В книге «Тайны старой Калуги. Живые истории» много лет проработавший в нашем агентстве журналист, историк и писатель Алексей Урусов продолжил изучение загадочного прошлого нашего города.
Книга выпущена ограниченным тиражом в 1 500 экземпляров.
- Помимо новых мистических историй, она содержит подлинные воспоминания калужан – наших современников, которые явились свидетелями или непосредственными участниками исторических событий ХХ века, - говорит автор. - Потомки известных купеческих фамилий рассказывают читателю свою историю, делятся семейными преданиями и фотоархивами.
Книга «Тайны старой Калуги. Живые истории» создана в соавторстве с Натальей Новосельцевой. В её подготовке принимали участие представители творческих профессий: поэт Михаил Бондарев, художники – Александр Рахаев, Александр Шубин, Евгений Голышев. Творческим оформлением издания занимались Наталья Новосельцева, а также фотохудожники: Анастасия Ященко, Сергей Константинов, Дмитрий Мамяс (Демидов), Вадим Долгопятов, Валерий Козьянин.
В агентстве «Комсомольская правда - Калуга» по адресу: ул. Космонавта Комарова, 36 можно приобрести книгу «Тайны старой Калуги. Живые истории» с автографом автора за 1300 рублей.
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