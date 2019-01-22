Названы самые необычные имена в 2018 году

В 2018 году в Калужской области родилось 10 470 детей. Это на 5,7 % меньше, чем в 2017-ом, сообщает региональное управление ЗАГС.
Самыми необычными именами для девочек стали следующие: Алексия, Авигея, Дея, Сепфора, Любава, Вольга, Иоанна, Устинья, Стефанида, Златослава, Радомира.
Мальчиков называли так: Доброслав, Мстислав, Кузьма, Никифор, Севастьян, Микола, Еремей, Варсонофий, Добрыня, Дарамир, Златояр, Фома.
А вот рейтинг популярности детских имен по сравнению с 2017 годом почти не изменился. Первое место в списке самых востребованных имен для мальчиков по-прежнему принадлежит Артёму. В пятёрке любимых имен также оказались Максим, Александр, Иван, Михаил и Дмитрий.
Список самых популярных женских имен продолжает возглавлять София (или Софья). Далее идут Виктория, Мария, Анна и Анастасия. Заметно популярнее в минувшем году стало имя Варвара, оно занимает шестую позицию.
Уважаемые читатели! А людей с какими необычными именами вы встречали в жизни? Пишите в комментариях!
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