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Рокировка: мэра Тарусы сделали замглавы областной администрации, а замгубернатора - главой района

18.01.2019 10:18 8 2105 Оксана КОЛОСОВА
Рокировка: мэра Тарусы сделали замглавы областной администрации, а замгубернатора - главой района

С понедельника, 21 января, в областной власти произойдут перестановки. Заместителем руководителя администрации губернатора назначен Евгений МАЛЬЦЕВ (на фото слева). До недавнего времени он работал главой администрации Тарусского района. Как пишет местная газета «Октябрь», 16 января Мальцев подал заявление на увольнение по собственному желанию, и уже 17-го числа депутаты Районного Собрания положительно решили вопрос о досрочном прекращении его полномочий. 

В администрации губернатора Евгений Мальцев будет заниматься кадровой работой и вопросами взаимодействия с муниципалитетами, в частности, с кадровыми муниципальными службами. 

В свою очередь на пост врио главы администрации Тарусского района назначен Руслан СМОЛЕНСКИЙ, с 2017 года работавший заместителем губернатора. Эту должность Смоленский покидает уже во второй раз. В первый раз это произошло в 2017 году, когда он перешёл на работу в Агентство стратегических инициатив (АСИ), где некоторое время работал сначала заместителем директора направления «Социальные проекты», а затем – советником генерального директора. В Калужскую область Смоленский вернулся в сентябре 2017-го

Как сказано на сайте областной администрации, Руслан Смоленский занимался формированием и реализацией в регионе государственной политики в сфере культуры, туризма, охраны объектов культурного наследия, а также организацией деятельности органов исполнительной власти в сфере взаимодействия с казачьими обществами и религиозными объединениями.

Добавим, ранее Смоленскому уже приходилось возглавлять районные администрации. В течение 5 лет, с 2005-го по 2010-й, он руководил Мещовским районом. Затем чуть менее полугода работал в Козельском районе.  


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Автор
Оксана КОЛОСОВА 
Тэги: общество власть
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