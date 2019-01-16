Дедушка «похитил» внучку из садика

Пятилетняя Саша качается на качелях в детском саду. Поднимает глаза, видит дедушку и с криком «Вовочка, мой любименький!» кидается ему на шею. Тут же подбегает воспитательница, пытается выхватить из рук мужчины ребёнка. Женщина падает. А дедушка с внучкой садятся в машину и уезжают. Уже через час вся Тверь поставлена на уши. Объявлен план «Перехват». Но обнаружить ­ребёнка не удаётся.

Разлука длиной в год

В тот же день 62-летний ­«похититель» Владимир ­ХОРИКОВ сам вместе с девочкой приходит в полицию. Правда, уже в Обнинске. Он объясняет стражам порядка: «Я лишь исполнял решение суда!» Побеседовав с ребёнком, полицейские дедушку и внучку отпускают. Через несколько дней Владимир отвозит Сашу назад, к её отцу в Тверь. По дороге та успевает дать интервью тверским журналистам. Улыбчивая белокурая девчушка без стеснения рассказывает, что хотела бы жить в Обнинске вместе со страшим братом. Как оказалось, год назад её с ним разлучили. И сделал это их собственный отец.

Семейная трагедия

Мама 5-летней Саши и 13-летнего Ярослава НЕНКИНЫХ умерла в ноябре 2015 года. За два года до этого женщина ушла от мужа, выяснив, что её супруг Игорь живёт на две семьи и его любовница забеременела.

— Ольга тогда тоже была беременна. Вместе с Ярославом приехала к нам в Обнинск. Внук пошёл в 1-й класс, а 9 мая у нас родилась внучка. И всё было хорошо. Мы построили дочке огромный дом, она успела открыть клуб знаний ­«Сорока-белобока». Готовилась преподавать английский язык. Но вскоре её не стало, — вспоминает Владимир Хориков. — Рак желудка 4-й стадии. Кто мог подумать, что в 33 года произойдёт что-то подобное! Мы боролись полгода, прошли 4 химиотерапии… Перед смертью обещали Ольге, что позаботимся о детях. По договорённости гражданин Ненкин оставил Сашу и Ярослава нам.

По словам дяди детей Юрия ХОРИКОВА, биологического отца не очень-то интересовало, как и чем живут Ярослав и Саша. Даже на похороны своей жены он не пришёл. А в жизни детей появлялся лишь периодически. Общение было кратковременным и нерегулярным.

— Материально никогда не помогал, да мы к нему и не обращались. Ну раз купил Александре мыльные пузыри, — говорит Юрий.

Но всё изменилось в декабре 2017 года. Игорь захотел встретить Новый год с детьми. Хориковы не препятствовали. А 3 января Игорь привёз в Обнинск только Ярослава.

— Он сказал, что теперь Саша будет жить у него, подчеркнув, что мы её неправильно воспитываем, — ­добавляет Юрий.

Кроме того, Игорь запретил всем родственникам со стороны Хориковых общаться со своей дочерью. Даже 13-летний брат не имеет возможности поговорить с ней хотя бы по телефону.

— Ярослав раза 2–3 разговаривал с ней по телефону. После этого она скандалы устраивала, просилась к нам, и отец перестал давать детям общаться, — говорит Владимир.

Хождение по мукам

— 3 августа 2018 года Калужский районный суд вынес решение о том, что Саша каждую пятницу в 15:30 должна быть передана нам и до 19:00 воскресенья должна находиться по моему месту жительства без папы, — рассказывает дедушка Владимир Хориков. — Летом опека города Обнинска подала иск о лишении Игоря Ненкина родительских прав в отношении Ярослава. Опека и прокуратура Калуги иск не поддержали. В итоге суд посчитал: то, что он вообще 6 лет не занимается ребёнком, это не срок. Ярослава даже не отправили на психолого-педагогическую экспертизу, чтобы выяснить, есть ли у него контакт с отцом. Папе вынесли предупреждение. С тех пор он с сыном не видится.

Владимир Хориков обращался в соцзащиту Калуги и Обнинска, к уполномоченному по правам ребёнка. Безрезультатно.

— Они мне лишь зачитывают статьи закона. Эти статьи я и без них знаю, — говорит Владимир.

Тогда он решил обратиться в опеку Твери. Позвонил, а затем и отправился туда вместе с Ярославом.

— Приезжаю. А там уже господин Ненкин со своим адвокатом. Сотрудники опеки заявляют: «Мы выполняем закон Российской Федерации и передаём ребёнка папе!», — рассказывает Владимир. — Ярослава попросили выйти. С ним побеседовал психолог и сказал, что место жительства мальчику менять нельзя: «У отца отсутствует контакт с ребёнком, у них полное непонимание. Поэтому папе нужно приложить максимум усилий, чтобы хотя бы наладить взаимоотношения с сыном». Сотрудники опеки были ошарашены.

Но добиться, чтобы детям дали возможность общаться, Владимиру Хорикову так и не удалось, даже имея на руках решение суда.

— Мне в органах опеки говорят, что выглядит Игорь Ненкин прилично, холодильник в его квартире всегда с продуктами. А всё остальное, видимо, их не интересует! — возмущается Владимир.

Спецоперация

Дедушка ходил и в частный детский сад, который посещает Саша, чтобы объяснить ситуацию. Умолял, чтобы с ребёнком пообщался психолог. Но заведующая не пустила его на даже порог, предпочтя разговаривать у шлагбаума. Женщина заявила, что отец девочки запретил Саше видеться с кем-либо, кроме него. В итоге Владимиру пришлось пойти на крайние меры. Сначала он нанял детектива, а потом организовал «похищение»: заранее снял номер в гостинице, арендовал машину с тверскими номерами, ведь обнинские сразу бросаются в глаза, и отвёз Сашу на несколько дней к Ярославу.

— Саша по натуре ребёнок – лидер, командир. А сейчас её не узнать, через каждое слово: «извини, прости». Когда в ванной она играла с игрушками, то рассказала, что отец бьёт её полотенцем, тяжёлым, треугольным, — рассказывает сестра Владимира Хорикова Татьяна ФИЛАТОВА.

О том, что отец её бьёт, Саша поведала на камеру тверским журналистам.

— Вы знаете, когда не стало Оли, Ярослав боялся выходить из школы, боялся, что его заберёт отец. Я говорю: «Он, может быть, станет для тебя хорошим папой. Ты подумай об этом. У меня уже взрослая дочь, я готова переехать, чтобы жить ближе к вам. Мы будем помогать.» Такой ужас был в детских глазах! Он мне ответил: «Я выучил ваши телефоны наизусть. Я убегу и на улице попрошу позвонить вам!», — говорит Татьяна.

Воз и ныне там

На новогодних праздниках, 5 января, Саша должна была увидеться с Ярославом. Но отец снова не отдал ребёнка. Он не выходит на связь.

— Будем подавать иск об определении места жительства детей. Тогда судье придётся направить детей на судебно-психиатрическую экспертизу. Она является обязательной. Если судебная экспертиза докажет, что дети хотят жить в Твери, — отлично. Значит, они нашли с отцом общий язык. Вопросов нет. Но когда девочка говорит, что её бьют, закрывают одну в комнате, с братом видеться не дают!..

В отчаянии 13-летний Ярослав Ненкин записал видеообращение к мэру города Обнинска Александру Шапше с просьбой помочь ему видеться с сестрой.

— То, что я вернул Сашу в Тверь, — это самый плохой поступок в моей жизни, — говорит Владимир Хориков. — Видели ли бы вы её глаза!

Связаться с Игорем Ненкиным нам не удалось. Он не берёт трубку. Комментировать ситуацию с детьми тверским СМИ он отказался.

Его мама Людмила Викторовна в телефонном разговоре пояснила, что Саша заболела и, как только выздоровеет, сможет увидеться с братом. Женщина уверена, что в Обнинске детей настраивают против отца.

По её словам, внуков оставили жить с Хориковыми лишь временно, пока те не оправятся после смерти дочери. Игорь планирует забрать к себе и Ярослава.

Ярослав не только отлично учится, но ещё и занимается мотоспортом.

Сашу и Ярослава разлучил родной отец.