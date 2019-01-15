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Губернатор предложил стерилизовать бездомных животных

15.01.2019 09:31 20 1904 Алёна Павлова, фото - кадр из фильма по книге
Губернатор предложил стерилизовать бездомных животных

Губернатор области Анатолий Артамонов заявил, что в калужские школьные библиотеки нужно закупить книгу «Уличный кот по имени Боб» писателя Джеймса Боуэна. Произведение недавно прочитал сам руководитель региона и нашел, что она учит, как правильно бороться с наркоманией.

Книга «Уличный кот по имени Боб» вышла в 2012 году. Произведение рассказывает, как лондонский безработный наркоман встретил рыжего кота, вылечил рану на его лапе, а затем ради животного завязал с дурманом. 

- Уличный кот, который прибился к Джеймсу [главный герой книги, - прим.ред.], полностью избавил его от наркомании, - сказал Артамонов на своей пресс-конференции в понедельник, 14 января. - Ответственность перед этим котом, которую начал испытывать Джеймс, заставила его покончить с наркотиками.

Развивая тему, Артамонов отметил, что лечиться от наркомании стоит не в трудовых лагерях с резким отказом от дурмана, а так, как описано в книге, когда зависимый получает всё меньшую дозу зелья.  Он также поддержал создание приютов и заявил, что бездомных животных нужно стерилизовать, чтобы их не становилось больше. 

- К животным нельзя относиться как к мусору, они такие же живые существа как и мы, более того зачастую умнее, чем мы, — подчеркнул глава региона.

А как вы думаете, надо ли стерилизовать бездомных животных или нужны другие способы борьбы с засильем бродячих кошек и собак? Пишите об этом в комментариях


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Авторы
Алёна Павлова 
фото - кадр из фильма по книге
Тэги: общество
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