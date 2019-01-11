В Калуге стартует новый курс реабилитации детей-инвалидов

Калужский благотворительный фонд «Волонтёры – детям» вновь получил президентский грант на реализацию проекта по оказанию комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

Впервые программа была реализована в 2018 году. Её участниками стали 80 ребятишек в возрасте от 3 до 17 лет. В течение 11 месяцев с ними бесплатно занимались высококвалифицированные специалисты: логопед-дефектолог, психолог, арт-терапевт.

Занятия проходили на базе центра реабилитации фонда «Попутный ветер», где для детей предусмотрено несколько студий: телесной терапии, дефектологии и логопедии, арт-студия. Все занятия были практикоориентированными и ставили своей целью формирование у ребят навыков самообслуживания. Например, в кулинарной студии они под руководством педагогов учились готовить, в швейной студии — шить.

Помимо этого, в рамках проекта состоялось несколько пешеходных и выездных экскурсий, поскольку другой важной задачей, которую ставили перед собой организаторы, являлась социализация детей с ограниченными возможностями здоровья.

Участниками программы станут 100 человек. В условно младшей группе будет заниматься 85 детей. Кроме того, в этом году в проекте впервые примут участие юноши и девушки с ментальными нарушениями развития в возрасте 18-24 лет. В эту группу планируется набрать 15 человек.

Организаторы обратили внимание именно на эту возрастную категорию людей с ограниченными возможностями, поскольку именно она мало охвачена программами реабилитации и слабо адаптирована в обществе.

- Курс также рассчитан на 11 месяцев, - рассказали нам в благотворительном фонде «Волонтёры – детям». – С молодыми людьми будут работать нейропсихолог, социальный педагог, поведенческий психолог. Занятия – дважды в неделю по полтора-два часа. Наша задача – социализировать ребят, привить им навыки, необходимые в повседневной жизни.

Записаться на занятия и задать интересующие вопросы можно по телефонам: