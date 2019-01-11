Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 11 января
$ 66.86 0.22
77.21 0.30
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

В Калуге стартует новый курс реабилитации детей-инвалидов

11.01.2019 14:56 0 407 Оксана КОЛОСОВА
В Калуге стартует новый курс реабилитации детей-инвалидов

Калужский благотворительный фонд «Волонтёры – детям» вновь получил президентский грант на реализацию проекта по оказанию комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Впервые программа была реализована в 2018 году. Её участниками стали 80 ребятишек в возрасте от 3 до 17 лет. В течение 11 месяцев с ними бесплатно занимались высококвалифицированные специалисты: логопед-дефектолог, психолог, арт-терапевт. 

Занятия проходили на базе центра реабилитации фонда «Попутный ветер», где для детей предусмотрено несколько студий: телесной терапии, дефектологии и логопедии, арт-студия. Все занятия были практикоориентированными и ставили своей целью формирование у ребят навыков самообслуживания. Например, в кулинарной студии они под руководством педагогов учились готовить, в швейной студии — шить. 

Помимо этого, в рамках проекта состоялось несколько пешеходных и выездных экскурсий, поскольку другой важной задачей, которую ставили перед собой организаторы, являлась социализация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Участниками программы станут 100 человек. В условно младшей группе будет заниматься 85 детей. Кроме того, в этом году в проекте впервые примут участие юноши и девушки с ментальными нарушениями развития в возрасте 18-24 лет. В эту группу планируется набрать 15 человек. 

Организаторы обратили внимание именно на эту возрастную категорию людей с ограниченными возможностями, поскольку именно она мало охвачена программами реабилитации и слабо адаптирована в обществе. 

- Курс также рассчитан на 11 месяцев, - рассказали нам в благотворительном фонде «Волонтёры – детям». – С молодыми людьми будут работать нейропсихолог, социальный педагог, поведенческий психолог. Занятия – дважды в неделю по полтора-два часа. Наша задача – социализировать ребят, привить им навыки, необходимые в повседневной жизни. 

Записаться на занятия и задать интересующие вопросы можно по телефонам:

  • (4842) 22-07-09
  • 8 930 750 24 50. 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Тэги: общество благотворительность
Еще новости из рубрики «Общество»

Медвежонку Маше собрали более 40 тысяч рублей на билет до Калуги 11.01.2019 08:50

Правда о пенсии: сколько у вас баллов, можно узнать заранее 10.01.2019 21:30

Богоугодное дело: Калуга попала в ТОП-10 рейтинга вовлеченности в православие 10.01.2019 15:26

Скончалась бывший председатель Арбитражного суда Калужской области 09.01.2019 15:49

Запашного позабавили калужские зоозащитницы в коже и мехе 09.01.2019 11:34

Народные новости
1185 4
Boris14
916 1
stas_k
2460 8
Overburn

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 12 января, 10:00
Афиша Нового года 2019. Малоярославец
Малоярославец
сб 12 января, 12:00
Цирк-шапито "Арена-Ягуар" с программой "Полосатый Рейс"
Торговый Квартал, ТРЦ
вс 13 января, 12:00
Новогодняя афиша Юхнова - 2019
г. Юхнов
пт 18 января, 19:00
Закажи песню на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 26 января, 12:00
Семейный спортивный праздник «Весёлые STARты».
Каток "ЛЮБИМЫЙ"

Для детей

сб 12 января, 13:00
Музыкально-игровая программа для детей «Матушка Метелица»
Филармония
сб 12 января, 17:00
Рождественские истории с органом
Дом музыки
вс 27 января, 12:00
Музыкальная сказка "Приключения кота в сапогах"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

пт 11 января, 19:00
«Рождественский концерт»
Филармония
пн 14 января, 19:00
Трансляция фестиваля искусств «Русская зима»
Филармония
сб 12 января, 21:00
Сплин Tribute
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 19 января, 17:00
"Вечер в галерее". Деревянные духовые
Дом музыки

Кино

Три богатыря и Наследница престола
Снежные гонки
Путь домой
Т-34
Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

Открыт прием заявок на курс «Ростелеком. DataTalks»

Что вы знаете о черных похоронных агентах? Чем рискуете, открыв им дверь?

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

«В Новый год – с новыми перспективами!»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Онлайн страхование машины

Поверхностный водоотвод: преимущества и особенности

Ремонт стиральной машины: когда обращаться к мастеру и как предупредить поломки

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.