Правда о пенсии: сколько у вас баллов, можно узнать заранее

На вопросы наших читателей на «Прямой линии» отвечала заместитель начальника Управления пенсионного фонда РФ в городе Калуге Людмила СЕРЕБРЕННИКОВА.

Об индексации пенсий

— Будут ли проиндексированы пенсии? Положена ли индексация работающим пенсионерам?

— С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут увеличены на 7,05%, а стоимость одного пенсионного коэффициента составит 87 руб. 24 коп. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости также увеличится и составит 5334 руб. 19 коп. Порядок индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, к сожалению, остался без изменений. Им индексация проводиться не будет. Однако после прекращения трудовой деятельности суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней будут пересчитаны с учётом всех индексаций, проводившихся во время их работы. Перерасчёт будет произведён с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы.

Если не хватает баллов

— Людмила Евгеньевна, поясните, пожалуйста, что такое страховой стаж и что такое пенсионные баллы? Из чего они складываются?

— Страховой стаж — это суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд.

Кроме того, в страховой стаж засчитываются:

— периоды военной службы;

— период ухода одного из родителей за ребёнком (детьми) до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности;

— период получения пособия по безработице;

— период ухода за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет;

— период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться, но не более пяти лет в общей сложности и др.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (или балл) — это параметр, отражающий пенсионные права, приобретённые до даты назначения страховой пенсии. Его величина зависит от:

— продолжительности работы и величины заработной платы за периоды до 01.01.2002 г.;

— суммы страховых взносов, начисленных работодателями на ваш индивидуальный лицевой счёт;

— продолжительности «нестраховых» периодов.

— Мне скоро на пенсию. Можно ли как-то заранее узнать, сколько у меня баллов?

— Все сформированные пенсионные права (данные о стаже, заработке, количестве пенсионных баллов, нестраховых периодах и др.) можно проверить через «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда России. Эти сведения сформированы на основе данных, которые ПФР получил от работодателей, и в последующем послужат основой для назначения страховой пенсии. Если в «Личном кабинете» какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объёме, обратитесь к работодателю для уточнения данных и заранее представьте их в Пенсионный фонд.

— Что делать, если баллов не хватает, а по возрасту пора на пенсию? Как «добрать» эти баллы?

— Во-первых, «добрать» недостающие для пенсии баллы можно путём продолжения трудовой деятельности. При этом величина баллов пропорциональна заработной плате. То есть, чем выше будет официальная, так называемая «белая» зарплата, тем скорее вы «доберёте» недостающие баллы.

Замечу, что необходимая величина индивидуального пенсионного коэффициента для приобретения права на страховую пенсию по старости определяется на день достижения пенсионного возраста.

Во-вторых, с 1 января 2015 года для неработающих появилась возможность «купить» страховой стаж (подпункт 5 пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»). Чтобы вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, надо обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда.

«Работать не могу, а на пенсию рано»

— Так получилось, что по состоянию здоровья я не могу работать, но на пенсию мне пока рано. Можно ли мне выйти на пенсию раньше?

— Все основания для досрочного назначения пенсии закреплены в пенсионном законодательстве: это тяжёлые и вредные условия труда, назначение пенсии по определённым социальным мотивам. Такого основания, как состояние здоровья, для назначения досрочной пенсии по старости не предусмотрено. Поэтому, если человек не может работать по состоянию здоровья, необходимо решать вопрос об установлении инвалидности. Тогда вам будет назначена пенсия по инвалидности и ежемесячная денежная выплата.

О детях без родителей

— Правда ли, что у детей-сирот появилась новая пенсия?

— Это не совсем так. По­явился новый вид социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны. Этот факт должен быть подтверждён в свидетельстве о рождении ребёнка, где отсутствуют сведения об обоих родителях.

Ребёнок, родители которого неизвестны и который находится на территории Российской Федерации, становится гражданином РФ, если его родители не объявятся в течение шести месяцев со дня его обнаружения. При этом заявление об оформлении гражданства Российской Федерации подаётся руководителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которой находится малыш.

На детей, оба родителя которых неизвестны, распространяются условия и сроки назначения социальной пенсии нетрудоспособным гражданам.

О прожиточном минимуме

— Подскажите, пожалуйста, какой прожиточный минимум для пенсионера прогнозируется в 2019 году?

— 31.10.2018 года принят Закон Калужской области № 397-ОЗ «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Калужской области на 2019 год» — 8708 рублей. Его установление необходимо для определения размера социальной доплаты к пенсии. Она положена всем неработающим пенсионерам, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера.

При подсчёте учитываются пенсия, дополнительное материальное (социальное) обеспечение, ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг) и т. д.

При уходе за родственниками

— Что такое компенсационная выплата на уход? Кто на эту выплату имеет право? Какую сумму она составляет и при каких условиях назначается?

— Это компенсационная выплата трудоспособным неработающим людям, которые ухаживают за инвалидами I группы, детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, престарелыми в возрасте от 80 лет. Причём родственные связи значения не имеют — уход может осуществ­лять совершенно посторонний человек.

Компенсационная выплата составляет 1200 рублей. Она может быть установлена за каждого человека, за которым осуществляется уход. Выплачивается одновременно с пенсией самому нетрудоспособному пенсионеру.

Компенсационная выплата устанавливается неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами и не имеют своего дохода. Трудоспособными признаются люди непенсионного возраста, не получающие пенсии и пособия по безработице.

— Мой внук получает пенсию по потере кормильца. Могу ли я оформить на него компенсацию на уход?

— К сожалению, не можете. В данном случае ваш внук имеет доход — он получает пенсию, поэтому компенсационной выплаты ему не положено.

— Я ещё не достигла пенсионного возраста, но вынуждена оставить работу, чтобы ухаживать за больной мамой. Потеряю ли я стаж при назначении пенсии?

— Нет, не потеряете. В пенсионном законодательстве за тяжёлый как физически, так и морально труд по уходу за людьми, которые не в состоянии обслуживать себя самостоятельно, предусмотрен ряд преимуществ. Например, родителям детей-инвалидов или их опекунам пенсия по старости при определённых условиях может быть назначена ранее общеустановленного возраста. А периоды ухода трудоспособного лица за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом и престарелым в возрасте 80 лет и старше включаются в страховой стаж при назначении пенсии и в общий трудовой стаж при исчислении её размера.

Эта статья была опубликована в №1 газеты «Калужский перекрёсток» от 02.01.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.