Скончалась бывший председатель Арбитражного суда Калужской области

В Калуге на 88 году жизни скончалась бывший председатель Арбитражного суда нашей области Любовь Кузьминична Курганова. В среду, 9 января, об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Она начала свою трудовую деятельность в 1953 году. Приехав в Калугу, временно работала консультантом по судебной статистике в Управлении юстиции по Калужской области, юрисконсультом в тресте «Калугашахтострой», в СУ треста «Шахтспецстрой», на фабрике «Аккорд». С 1964 года - в системе судебно-арбитражных органов Калужской области. В 2005 году Любовь Курганова ушла в отставку с должности председателя Арбитражного суда Калужской области.
Она удостоена званий Заслуженный юрист РСФСР, Почетный работник судебной системы, награждена орденом «Почета», медалями «За доблестный труд», «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени», «60 лет Калужской области», медалью Анатолия Кони.
Прощание с Любовью Кузьминичной состоится 10 января в Концертном зале им С.И. Танеева (г. Калуга, ул. Баженова, 1) с 11:00 до 12:30.
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