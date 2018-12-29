Новое министерство создали в Калужской области под Новый год

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ подписал постановление о создании в нашем регионе министерства цифрового развития. Главой новой структуры стал бывший заместитель городского головы Калуги Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ, рассказали нам 29 декабря в пресс-службе правительства.
Создать подобное министерство губернатор предложил ещё летом. По его словам, IT-технологий - это актуально, и нужно увеличивать информационную грамотность.
Похоже, что функции новой структуры будут напоминать те, что выполняло министерство развития информационного общества. Его упразднили в середине 2016 года.
Уважаемые читатели! А какого ещё министерства нам не хватает? Пишите в комментариях!
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