Новое министерство создали в Калужской области под Новый год

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ подписал постановление о создании в нашем регионе министерства цифрового развития. Главой новой структуры стал бывший заместитель городского головы Калуги Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ, рассказали нам 29 декабря в пресс-службе правительства.

Создать подобное министерство губернатор предложил ещё летом. По его словам, IT-технологий - это актуально, и нужно увеличивать информационную грамотность.

Похоже, что функции новой структуры будут напоминать те, что выполняло министерство развития информационного общества. Его упразднили в середине 2016 года.

Уважаемые читатели! А какого ещё министерства нам не хватает? Пишите в комментариях!